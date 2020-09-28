Waffenträger將限時重返遊戲

2020年9月28日 — 戰遊網（Wargaming.net）旗下《戰車世界》今日宣布，將於9月28日至10月12日期間推出全新活動「最後的 Waffenträger」。這將是《戰車世界》自推出以來，史上第一次玩家將與隊友同心協力，摧毀大魔王——Waffenträger Auf E 110。

玩家與隊友必須於Fisherman’s Bay、Studzianki 或 Redshire地圖上，駕駛現代化的T-55戰車，利用團隊合作摧毀Waffenträger。由於Waffenträger威力十足，藉由摧毀AI操作的哨兵，將讓Waffenträger變得較容易被摧毀，玩家也能進一步解鎖讓戰車提升能力的道具。

「最後的 Waffenträger」活動將以6分鐘為單位、非對稱戰鬥的形式進行 ，參與活動的玩家將贏得特殊寶箱，以及獲得親自駕駛Waffenträger的機會！

此次的活動非常有趣且挑戰性十足，玩家將有機會正面對決《戰車世界》開發團隊與社群貢獻者所組成的隊伍，而他們的主要目標是摧毀Waffenträger Auf E 220！如果玩家與隊友順利於戰鬥中摧毀Waffenträger Auf E 220，整個隊伍將贏得額外的特殊寶箱！

另外，玩家能藉由完成個別戰鬥任務來解鎖包含豐富獎勵的寶箱，包括活動主題車輛的自訂要素（2D風格、獨特花樣、標誌），眾多遊戲道具，以及駕駛Waffenträger Auf E 110的機會。

《戰車世界》全球發行總監Max Chuvalov表示：「Waffenträger曾於遊戲中亮相過，相信許多玩家都還有印象，不過基於威力實在太大，考量到遊戲平衡性，我們必須將Waffenträger從遊戲中移除。然而，玩家似乎很懷念Waffenträger，於是我們決定推出一項全新的活動讓Waffenträger限時重返遊戲，刺激的戰鬥與豐富獎勵將等著玩家！」

「最後的 Waffenträger」活動介紹

關於《戰車世界》

《戰車世界》是以20世紀中葉為背景的團隊合作大型多人連線動作裝甲戰爭遊戲。您將與來自世界各地的戰車車長們一同參與二次世界大戰時各種經典刺激的戰役。遊戲內共有超過500輛來自美國、德國、蘇聯、法國、英國、日本、中國、瑞典與捷克等國家的裝甲車輛可供使用，每台戰車的細節和設計完全忠於史實。

關於戰遊網

戰遊網是總部位於賽普勒斯，享譽全球的線上遊戲開發與發行商。自1998年創立以來，戰遊網已經成為業界的領導者之一，在全球擁有超過4500位員工與20間辦公室。超過2億玩家在各遊戲平台上享受戰遊網的遊戲。主要產品包括廣受歡迎的《戰車世界》和以海戰策略為主的《戰艦世界》。

透過第三方發行單位：戰遊網發行聯盟，戰遊網積極與個人電腦到家用主機的工作室與獨立開發者發展外部夥伴關係。戰遊網移動則致力於手機市場開發，持續推出新的合作遊戲，帶給玩家精彩的行動體驗。

(科技)