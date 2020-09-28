中美科技戰白熱化之際，美國晶片巨頭輝達（Nvidia）日前宣布將以400億美元從日本軟銀收購位於英國晶片設計公司ARM。由於該交易案尚需中國批准，中國工程院院士倪光南表示，該併購案對中國不利，商務部或投下否決票。

新浪財經報導，倪光南27日出席第四屆資訊安全產業發展論壇時，提及輝達對ARM的併購。他表示，世界上主要有兩大晶片架構，一類是英特爾（Intel），一類是ARM。他表示，美國輝達成功併購ARM，「肯定是對我們非常不利」，相信商務部「可能會否決這項併購」。

他表示，目前中國因可購買授權，問題不是很大，「但未來若成為美國控股，將會有一些問題」。倪光南說，今後可能和ARM不一定能夠合作，因此中國要加大投入、加大力度，做到自主可控，在英特爾X86架構和ARM架構外，主導出第三類。

他指出，中國要加大投入做到自主可控，如果核心技術無法掌握，始終會受制於人。而中國其中一項不足就是晶片自主研發。他認為，目前中國的任務是要建立自己的信息技術體系，確立自己的技術體系和生態系統，因為關鍵資訊技術是「要不來、買不來、討不來」，一定要通過創新突破，並必須依靠市場。他表示，中國完全有可能通過努力盡快追趕。

(工商 )