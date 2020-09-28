2020年因為新冠肺炎疫情肆虐，原訂1月舉辦的台北電玩展也因此取消，不過台北市電腦商業同業公會（TCA）28日宣布，台北國際電玩展將於2021年1月回歸，於台北南港展覽館1館登場。自9月起開放玩家區及商務區報名，本屆將採線下與線上同步舉辦的雙軌並行型式，突破時間與疆域的限制，打造全球遊戲產業人士與玩家無界「線」的交流平台。

台北市電腦公會表示，2021台北國際電玩展規劃商務區、玩家區以及亞太遊戲高峰會三大主軸，「B2B ZONE商務區」首度開啟線上參展及實體參展方案，提供全球遊戲產業人士無時差交流媒合的商務平台；同步舉辦「Asia Pacific Game Summit亞太遊戲高峰會」及「INDIE SALON」論壇演講活動，不僅止於實體活動，屆時更將採線上播出型式提供海內外講師及聽眾共同參與，分享最新的產業脈動資訊。而在今年6月，透過線上頒獎典禮揭曉的獨立遊戲獎項「Indie Game Award」，已經同步開啟報名，廣邀來自世界各地優秀的獨立遊戲開發團隊一同共襄盛舉。

台北國際電玩展舉辦至今，每年吸引來自25國以上的廠商玩家共襄盛舉。「B2C ZONE玩家區」將匯集各家遊戲品牌大廠第一手的內容，滿足各類型玩家的多元需求；大會主題專區「Indie House」以及「桌遊樂園」預計號召更多話題新作，帶給廣大玩家更豐富的遊戲樂趣。玩家區活動將更勝以往，不僅讓玩家在展場內享受沉浸式的娛樂感受，廠商將帶來大量新品，預計再掀起一波消費商機。此外，台北國際電玩展全新打造醞釀已久的線上節目，預計於年底前推出，提供玩家娛樂的新選擇。

(工商 )