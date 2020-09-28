台灣富士全錄（Fuji Xerox）宣布與台灣愛普生（Epson）策略結盟，共同合作數位印刷產品推廣，未來用戶將可透過台灣富士全錄購買Epson數位噴墨印刷機及相關耗材。富士全錄與愛普生於亞太多個國家皆已合作共同拓展數位噴墨印刷業務市場，現如今台灣市場也展開合作，期望共同搶攻辦公室數位印刷商機。

根據市場研究機構IDC數據顯示，去年台灣富士全錄以碳粉技術在台灣數位印刷市場維持第一，市占率約65％，而以噴墨技術見長的台灣愛普生市占率約42％，然而兩種數位印刷產品的目標市場不同，預估在導入愛普生的產品後，台灣富士全錄將能以多樣化的數位印刷產品服務辦公設備用戶。

隨著快時代的市場競爭激烈，來自非印刷業的客戶對「辦公室數位印刷」即需即印的需求提升，像是工程業、建築產業對A0、A1尺寸的大寬幅工程繪圖，以及設計業、代印店對影像、海報輸出等等，此次富士全錄與愛普生策略結盟，第一階段導入可進駐辦公室的數位大圖噴墨印刷產品。

對於此次結盟，台灣富士全錄策略暨行銷本部長何建賓指出，富士全錄深耕台灣商用辦公列印設備市場超過50年，然而數位印刷市場已經從專業輸出中心，向下擴展至辦公室少量即印的商業應用，在協助客戶提高競爭力的目標下，此次特地與愛普生策略性合作，以全方位且多樣化的產品線服務辦公設備用戶。

台灣愛普生列印科技事業部總經理輝偉偉表示，藉由此次的合作，愛普生期盼能夠結合台灣富士全錄於商務列印設備的業務強項，進一步拓展數位噴墨印刷設備的銷售範圍。

(工商 )