台中市七期土地熱度飆升，今年前三季交易達228億元創歷年新高。（盧金足攝）

台中市七期土地熱度飆升，今年前三季交易達228億元創歷年新高，光單區即占全台總額近兩成，北部建商看好豪宅、商辦市場，爭相南下搶地。

地段！地段！地段！蛋黃區的土地還是最搶手，坐擁台中市政商重鎮的七期，寸土寸金，今年前三季總交易金額達228億元，不僅創下歷年同期新高，更超越2019全年總額。

展現霸氣購地的建商包括聯聚建設、晨楨營造、興富發、中悅建設等建商，其中，興富發以每坪350萬元買下市政北七路、惠中路口角地，站上土地單價紀錄，聯聚建設以305萬元購入「聯聚瑞和大廈」旁近千坪土地，為今年目前次高。

開發商表示，低利優勢，建商把握機會獵地庫存，統計今年全台前三季建商購地金額高達1296億元，又以台中七期貢獻最多，六筆重量級交易合計228億、占全台總額約17.6％。

其中，北部建商至台中開發版圖，興富發大手筆以159億元購地，中悅建設也大肆購地預計推出超級豪宅、A辦兩大案。

住商不動產七期南屯店協理黃權銘指出，看準台商回流投資，今年七期商辦市場進入白熱化階段，商用不動產預估總銷超過600億元，連帶推升住宅剛性需求，像9月前10天實價揭露11筆億元級豪宅交易，展現驚人買氣，不僅在地建商趁勢消化存地搶推新案，北部建商也接連南下插旗。

台中在地建商，雙橡園開發第五件作品「市政河南路新案

」，規畫50、60、100坪純住宅產品，總銷達70億元，預計年底進場；由鉅建設規畫推出「由鉅七期市政路新案」，總銷上看120億元；寶璽建設位於惠文路、近市政路上的基地，也正積極籌畫新案中。

(中時 )