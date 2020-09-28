韓劇女神朴信惠是不少女孩的憧憬，但其實她剛出道時，因為肉肉的外型而飽受抨擊，當時她的招牌嬰兒肥雖然可愛，但也為她帶來不少困擾，時隔多年再次出現在螢光幕前，卻整個人消了一圈，整個人都飄出仙氣，而女神也公開了自己的減肥方法！

在 Instagram 查看這則貼文 박신혜（@ssinz7）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 8 日 下午 5:21 張貼

朴信惠曾在節目中坦承，自己是易胖體質，所以減肥初期，在吃的方面，她的菜單會比較激進，由於小黃瓜熱量低，營養成分又高，不但可以降火氣及補充流失水分，纖維素還能增加飽足感，因此主要會以小黃瓜為主，早餐是一根小黃瓜配低脂牛奶，午餐則是半碗白飯+燙青菜，晚餐以小黃瓜和白菜代替飯食。

在 Instagram 查看這則貼文 박신혜（@ssinz7）分享的貼文 於 PDT 2016 年 5月 月 15 日 下午 11:09 張貼

維持小黃瓜減肥法一段時間後，接著就要進入第二階段，主要食材為番茄，為了讓營養均衡，早餐她會吃番茄蛋三明治，午餐則是番茄清湯麵，晚餐就直接喝一杯番茄汁果腹，不但營養又不會過量，且時間越晚，身體吸收力越強，因此朴信惠絕對不會在六點過後進食。

在 Instagram 查看這則貼文 박신혜（@ssinz7）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 28 日 下午 9:50 張貼

此外，由於朴信惠是易水腫體質，她平常也會多喝紅豆水和南瓜水，紅豆水有排水消水腫的功用，南瓜水也能排毒，幫助身體代謝，當代謝好了，皮膚自然也會變好，整個人容光煥發，如果真的餓到受不了，她還是會吃小黃瓜或燙白菜來解飢，也會喝薄荷茶，幫助舒壓、去脹氣、加速代謝。

在 Instagram 查看這則貼文 박신혜（@ssinz7）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 14 日 下午 7:23 張貼

朴信惠每週會騎2~3次自行車，平常也有跳現代舞的習慣，維持規律運動，只能說想保持曼妙身材，真的沒那麼容易啊～

(中時新聞網)