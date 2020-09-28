第38屆萬人泳渡激情落幕，日月潭的永續經營更需要攜手努力。為追求環保目標，日月潭飯店業者在泳渡翌日，號召民眾攜手與日月潭國家風景管理處，於今日（28日）上午9時在伊達邵碼頭集合，展開淨潭任務，共清出63公斤的垃圾。

多年來日月潭周邊機關及經營業者，不遺餘力打造周邊地區優質的旅遊環境，在全球疫情蔓延下更顯珍貴。109年度日管處與雲品溫泉酒店合作，在萬人泳渡活動結束後，邀請各界淨灘，實踐垃圾減量、重複使用、資源回收三項目標。

清潔活動分別從潭面和陸面展開，宣導對於日月潭的環境保護，開放民眾自主加入撿拾垃圾的行列，總計13組團體單位，約250人次參與，共清除垃圾總計63公斤，包括可資源回收18公斤、一般垃圾45公斤的垃圾量。

今年度強化水域的清潔作業，協請日月潭區漁會和水域遊憩觀光發展協會支援，共出動10艘清潔工作船及救生裝備，讓志工能夠加強清理特別難到達的水域，包含全台最小的湖中燈塔土亭仔燈塔。

日管處長洪維新表示，未來的日月潭如何永續經營，更需要民間與政府一同努力，日管處將持續秉持著觀光推展的使命為日月潭盡最大力量，盼能共同守護美麗的日月潭，為在地旅遊環境帶來正向能量。

(中時 )