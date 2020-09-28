「公益青年．送愛下鄉趣」秋節慰問活動，敏實科大學生製作月餅，贈給喑啞董婦和其女兒品嘗。（羅浚濱攝）

「公益青年．送愛下鄉趣」秋節慰問活動，中國科大學生和獨居的鍾姓老翁學摺紙蓮花。（羅浚濱攝）

中秋佳節即至，縣府結合蔡衍明愛心基金會28日舉辦「公益青年．送愛下鄉趣」中秋節慰問活動」，敏實科大學生特別製作月餅慰問一對喑啞母女，中國科大學生則陪伴獨居老人做紙蓮花，讓弱勢者感受社會暖暖的溫情。

縣府社會處長李國祿表示，蔡衍明愛心基金會這次捐助150萬元，致贈每戶弱勢家庭5千元「旺福紅包」和慰問伴手禮盒，共有300戶受益，配合防疫捐助活動以匯款為主，個案家訪為輔。

受助對象中，新豐鄉85歲董老太太和女兒是領有極重度身心障礙手冊的喑啞人，敏實科大課服組組長潘崑宏帶學生在現場烘烤製作3盒月餅，送給母女倆品嘗。

蔡衍明愛心基金會執行長徐海倫請學生致贈「旺福紅包」給董婦，體驗親自助人的感受。學生們說第1次參加訪視弱勢家庭的活動，能擴大視野，學習去關懷需要幫助的人。

李國祿代表縣長楊文科致贈一箱柚子後，董婦分別牽住他和徐海倫的手，比出愛心等手勢表達誠摯的感謝。

竹北市83歲鍾姓老翁，獨子去年罹患腦瘤病逝，生活十分艱困，曾接受蔡衍明愛心基會輔助的中國科大學生，到鍾翁獨居的房子和他學摺紙蓮花和紙元寶。

有學生說，她曾和祖父祖母一起摺紙蓮花，很容易就上手，也有很深的親切感。其他學生則說，才和鍾老先生學一下子，不太好摺。

鍾翁說，他曾靠賣紙蓮花和紙元寶過日子，但現在很少人會買，有學生來陪他一起摺真好，很感謝縣府和蔡衍明愛心基會的愛心。

(中時 )