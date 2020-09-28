今年前三季商用不動產交易總額達984億元，已達去年全年交易額的85%水準，尤其是第三季表現最亮眼，單一季度便寫下高達683億元的交易總額，創2007年第一季調查以來、55季以來的單一季度新高紀錄。高力國際董事總經理劉學龍分析今年房地產熱度有很大部分是來自於貨幣寬鬆政策，其中貨幣供給指標M1B及M2年增率分別上升至10.7%及5.9%，創近10年新高，顯示市場有充沛銀彈，讓股市、債市、不動產等投資市場活絡。而面臨史上相對低利率環境，投資人持續尋求穩定且較高收益率的投資標的，對比風險較高的股市，以及低收益的債市，商用不動產反而成為比較穩健選項。

銀彈充沛、低利環境等兩大因素推升土地、商用不動產交易「暢旺」，首先觀察商用不動產交易情況，前三季累計984億元交易總額中，光是工業不動產便貢獻578億元，占整體商用不動產交易總額比重近六成。

高力國際資本市場執行董事黃正忠分析，此波工業不動產買氣熱絡，有四大因素，第一由新冠肺炎疫情、「中國+1」策略、反全球化趨勢加速全球產業鏈重整，第二為中美貿易戰及科技戰，第三是遠端工作及5G需求大增，進而讓外需訂單帶動擴廠需求；最後則是宅經濟生活的興起。今年第三季工業不動產主要三大買家依序為半導體業者、占比約36%，再來則是資產管理、投資公司、占比約31%，第三高則是電腦、電子類等製造業、占比約28%。

今年商用不動產買家除自用型買家外，第二大買家則是金融保險業者，今年前三季累計交易額已達328億元，為近五年來投資總額首度突破300億元的紀錄。除工業不動產買氣熱絡外，第三季富邦人壽逆勢以268億元買下王朝大酒店，創單宗飯店交易金額最高紀錄。

(時報資訊)