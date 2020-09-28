台苯(1310)董事長及東森電視董事長林文淵，今天首度以大同(2371)市場派提名董事，在媒體面前暢談大同的經營理念。今年大同股臨會市場派一定會全力以赴，也一定會成功。林文淵肯定林郭文艷是個很認真的工作狂，但經營大同是失敗的。林文淵承諾，接手大同1年後，一定會讓大家看到不一樣的大同，大同的總經理也已經物色好人選，只是目前還不能公布。

林文淵表示，自已現在於東森電視服務，和大家是同業。這次羅得的提名，董事長王光祥將董事和獨董提名權交給我。公司也已經在上周公告。自已代表的市場派也絕對不會有中資問題。

林文淵也向大同提及接受提名的心路歷程。自已並不缺工作，在10多年前個人曾擔任過大同董事，是第一個大同的外部董事，進去大同3年後，感想就是大同太老、太舊了，都是一言堂。當時仍是董事長的林蔚山每次都說「有道理，可以參考研究辦理。」3年來都是同一個結論。

林文淵也表示，我也曾提醒林蔚山，華映是負擔、會拖垮公司，但沒有受到重視。3年後我就離開，在大同沒領過任何酬勞，純是義務幫忙。這次王光祥董事長邀我出來，就是「成就感」說動了我。

林文淵強調，大同是百年的公司，中興電(1513)曾經是大同指導的。而綠能，我個人是聯合再生(3576)的董事，曾經有了解聯合再生是否曾經邀請綠能加入，但綠能拒絕，這是很可惜的。經營者昧於情事，未能掌握機會，若能加入聯合再生轉型，綠能還可以活得好好的。

林文淵指出，新經營團隊絕對不是要炒地皮。團隊會讓好的資產活化，大同大學不會去動，也不會搬走。也保證員工權益不受損，董事長可以換，但不會解任開除員工，也不會有不理性的干預，員工權益只會更好。

林文淵表示，大同重電和家電逐漸沒落非常可惜，而轉投資太多，新團隊進駐後，會依情況精簡。目前林蔚山和林郭文艷夫妻的持股不到1%，而大同大學、大同中學和員工日持股約11%。

(時報資訊)