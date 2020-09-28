南韓當地新冠疫情近期有效控制，以及中國樂觀的經濟數據，讓投資人有信心推升KOSPI指數。

周一南韓KOSPI指數收漲29.29點或+1.29%，為2308.08點，出現近兩周最大的漲幅。外資賣超642億韓元(約5472萬美元)。

南韓今日新報50名確診人數，為近一個月低位，不啻為連假前的樂觀發展趨勢。另中國八月工業獲利出現連續第四個月的成長，進一步推升經濟復甦前景。

Kakao飆漲5%。Kakao旗下支付公司Kakao Pay傳出明年初將在韓股IPO。

晶圓代工相關個股三星電子漲1.14%，DB Hitek上漲8.9%。美國對中芯國際祭出技術制裁，相關業務企業預期獲益。

據路透調查，南韓九月出口預計迎來七個月以來的首次成長，主要為華為因九月中旬的美國禁制令期限而對南韓晶片大力拉貨。

韓元在境內結算平台跌0.11%，1173.6韓元兌一美元。

(時報資訊)