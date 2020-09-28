國發會今(28)日公布8月景氣燈號，在股市、出口及工業生產皆呈改善下，景氣對策信號綜合判斷分數增加5分至26分，越過綠燈的最低門檻23分，並亮出近六個月以來首顆綠燈，代表景氣持續改善。

國發會公布，109年8月景氣對策信號綜合判斷分數為26分，較上月增加5分，燈號轉呈綠燈，終止連續五個月的黃藍燈；景氣領先、同時指標持續上升，且增幅逐月擴大，反映國內經濟漸趨回穩。

8月景氣對策信號為26分，較7月增加5分，9項構成項目中，股價指數由黃紅燈轉呈紅燈，分數增加1分；工業生產指數、製造業銷售量指數、製造業營業氣候測驗點皆由黃藍燈轉呈綠燈，分數各增加1分；海關出口值、批發、零售及餐飲業營業額皆由藍燈轉呈黃藍燈，分數各增加1分；機械及電機設備進口值由黃紅燈轉呈綠燈，分數減少1分；其餘2項燈號不變。

景氣領先指標、同時指標持續上升；8月領先指標不含趨勢指數為104.67，較上月上升1.72%。同時指標不含趨勢指數為100.77，經回溯修正後較上月上升0.71%。

國發會表示，受惠新興科技應用與遠距商機需求強勁，以及美國對陸廠祭出禁令生效前的備貨效應拉抬，8月生產、銷售與出口指標均持續擴增；加以振興消費政策發酵，帶動零售及餐飲業營業額上揚。

展望未來，國發會指出，下半年消費性電子新品陸續推出，5G通訊等新興應用持續推展，加以台商回流擴產效益延續，均有助出口回穩。此外，政府積極推動公共建設計畫，民間投資動能亦可望延續，均有助於整體經濟穩定；然而，考量肺炎（COVID-19）疫情反覆，美中科技衝突升溫，影響全球經濟復甦步調，將密切關注後續發展，妥為因應。

(時報資訊)