有新債王之稱、雙線資本創辦人岡拉克（Jeffrey Gundlach）近期提到，由於美國加州在這次新冠肺炎疫情淪為重災區，甚至傳出要提高富人稅增加稅收，這讓他相當不滿，並揚言要搬離加州。

岡拉克近期在推文透露，他將邀請一些低稅收、治安良好的其他州房地產仲介聯繫他，因為他考慮將公司總部遷移出洛杉磯。岡拉克表示，像是電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）、YouTuber羅根（Joe Rogan）以及美國保守派政治評論員夏皮羅（Ben Shapiro），都有可能脫離這個治理無方的加州政府管轄。

許多美國州政府正在考慮，在疫情期間稅收遭到摧殘的情況下，有意對最富有的族群加稅，甚至有民主黨議員提議，年收入超過500萬美元的家庭，最高稅率將從13.3%調到16.8%，並追溯至今年1月1日。

據《CNBC》報導，摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）表示，他不反對加徵稅賦，不過要針對收入來調整，而非富人擁有的資產來計算，因為這樣所要設計的稅收機制會變得非常複雜，並且過於拘泥條文、金融監管機關也會急於奔走，讓整個金融市場環境變得緊繃，這樣並不利經濟復甦，加上富人也擁有更多資源避稅，最終無法達到效果。

Elon Musk, Joe Rogan and Ben Shapiro, to name just a few, are leaving California to escape incompetent governance. The “response” from Sacramento? Wealth and massive income tax increases on job creators (AKA “the wealthy”). Should I align with 3 smart guys, or Sacramento? Hmmm. — Jeffrey Gundlach (@TruthGundlach) September 26, 2020

(中時新聞網)