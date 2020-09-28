大陸許多婚鬧情況讓人覺得不可思議，甚至衍生社會問題。近日網路又有一段影片瘋傳，只見婚禮上這名公公用「公主抱」抱起新娘，手部順勢就摸在媳婦的「南半球兒」上，而新娘非但不尷尬，臉上依舊笑吟吟，還餵公公吃東西，如此親暱表現，真的刷新一般人「三觀」。

綜合大陸媒體報導，影片中是一場農村婚禮，新娘身穿大紅禮服，喜氣洋洋地進入新郎家。眾多親友、村民在一旁嘻笑起鬨看熱鬧，在眾人鼓動下，公公以「公主抱」方式抱起新娘，左手就大大方方地緊貼新娘左乳下方。

而新娘本人也是滿臉燦笑，婚宴主持人教新娘說「我要給你餵炒麵」，新娘也配合地說，「我要給你餵炒麵，你吃嗎？」，公公一臉嬌羞回：「吃！」。這時，新娘從紙舀出炒麵餵公公，並問「好吃嗎？」，公公也開心吃下並回說「好吃」。

誰知主持人最後竟又教了新娘一句話：「這回的是軟的還是硬的？」，而新娘也乖乖照問，一旁村民們起哄聲不斷。

網友們看後傻眼，紛紛狂罵：「噁心死了」、「惡俗你們不也看的津津有味」、「都不知道笑點在哪」、「低俗」、「愚昧」。

(中時新聞網)