台灣每到秋冬空氣品質就開始下降，但過往民眾所知空汙會增加呼吸道、肺癌、腦中風、心肌梗塞疾病的風險，但事實上空汙還會造成結膜炎、乾眼症、眼中風等眼部病變，台北榮總眼科部日前透過健保資料庫、全台603個氣象測站以及環保署78個空汙測站進行大數據分析，發現當一周內的空汙突然增加1ppb（10億分之1），發生眼中風的機率最高可達2.16倍，呼籲高風險族群在空汙來臨時記得配戴口罩，防範眼部病變。

台北榮總眼科部眼肌神經科醫師鄭惠禎表示，眼中風是中心視網膜動脈阻塞的俗稱，而視網膜動脈為視網膜中最重要的血管，因此一但中心視網膜動脈被血栓堵住，就會導致視網膜瞬間失去血流供應，造成失明。

鄭惠禎說，一般這類病人都是突發性、無痛地喪失視力，且多數是單眼發作，治療方式包含降低眼壓、血管攝影併眼動脈血栓溶解術、高壓氧及雷射血栓溶解術等，但效果皆有限，不能痊癒。

而這次的研究中，是從全民健保研究資料庫中篩選2001～2013年罹患中心視網膜動脈阻塞的病患共計266名，搭配環保署在全國78個空汙監測站中心範圍1公里內的病患進行篩選，最後剩下96名有效研究樣本。

鄭惠禎說明，研究發現在二氧化氮濃度每增加1ppb後，罹患眼中風的機率會上升1.09倍，另外在糖尿病患者上也發現，眼中風發病率更高達1.4～2.2倍，高血壓、高血脂族群也有近2倍的發病率。

北榮眼科部主任劉瑞玲表示，這次研究對象的平均年齡為65.6歲，而在65歲以上族群中，發病率又高出一般人1.5～1.9倍，顯然是罹患眼中風的高危險族群。

鄭惠禎提醒，目前可知造成眼中風的機轉與呼吸道空汙有關，當肺部吸入過多的二氧化硫、PM2.5，就更加容易造成眼中風，因此呼籲機車族群外出務必戴上口罩，才能降低失明的風險。

(中時 )