大陸地產巨頭恒大集團傳出財務危機，國內許多亞洲高收債、新興市場債券、高收債基金都有布局該檔產業龍頭的債券。證期局官員28日指出，目前我國投信基金對於恒大集團投資曝險尚屬可控範圍，投信公司本於專業及善良管理人之責任應注意風險控管，金管會將緊盯。

證期局指出，依投信投顧公會統計，截至2020年8月底，國內證券投資信託基金持有恒大集團發行的股票或債券合計新台幣39.4億元，占整體投信基金規模約0.09％（分母為整體投信基金規模）、占有投資到恒大的基金規模比重是0.9％，比重都相當低。

證期局強調，目前我國投信基金對於恒大集團投資曝險尚屬可控範圍，金管會會持續追蹤了解。另外，會投資到恒大的多為高收債、新興債基金，一般來說投資標的都會分散，除非基金規模小才會顯得占比大。

證期局進一步表示，投信公司本於專業及善良管理人之責任，亦應隨時關注基金投資集中度風險，留意標的公司的財務狀況、債信變動情形及相關風險控管以加強基金整體投資風險管理。

整起事件起於2020年9月24日，網路謠傳幾張照片，有關恒大向廣東省政府發出「恒大集團關於懇請支持重大資產重組項目的情況報告」，希望廣東政府支持重大資產重組（即前述的上市條件），倘重組未能完成，或引發一系列系統性風險。

謠言報告指出，截至2020年6月底止，恒大有息負債達8,355億元人民幣，包括借款及境內外公司債，涉及逾400家金融機構。恒大在報告又提及，公司須於明年1月31日前償還戰略投資者1,300億元，以及支付137億元分紅。因此若重組未能如期完成，1,300億權益將變為負債，資產負債率將大幅攀升至90％以上，可導致公司現金流斷裂，從而引發金融機構及債券市場的交叉違約，進而產生金融系統性風險。

但恒大集團已在2020年9月24日晚間七點左右於官網發出聲明稿，表示該文件並非公司的正式文件，已正式向公安機關報案，表示其相關文件和截圖均屬憑空捏造、純屬誹謗，堅決採法律途徑以維護公司權益。

(工商 )