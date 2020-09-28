「眺高 STAY WITH MOUNTAIN」位在中台科技大學附近，說它是一處清幽祕境也不為過。可遠看北屯大坑美景的「眺望」，建築內部是極簡風的清水模，室外有寬廣的空間，可讓民眾於戶外用餐，吃美食、賞美景，再幸福不過；從白天到夜晚，市景、夕陽到夜景，景色變幻美得讓人目不轉睛，也難怪這裡會成為眾多網美們的拍照聖地。

◆ 圖片來源：眺高 STAY WITH MOUNTAIN

室外用餐分為A、B、D三區，其中以視野最佳的D區最為熱門；室內則有大片落地玻璃，圓孤狀的設計，當陽光灑入室內，數度有種是不是在拍韓劇的錯覺；餐點的部份也看得出店家的用心，也因不收服務費，餐具、水採半自助式，店內也有安排小朋友的專門遊戲室，想找家庭聚餐的場地，這裡不失為一個好地方。

◆ 圖片來源：眺高 STAY WITH MOUNTAIN

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》店家資訊：

眺高 STAY WITH MOUNTAIN

地址：台中市北屯區部子路700巷11弄36號

電話：(04)2439-0886

時間：週一至週五 16：00 ~ 00：00 / 週六、週日 11：30 ~ 00：00

✔最低消費 ✔停車場 ✔無服務費 ✔僅收現金

(中時新聞網)