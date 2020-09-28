始祖鳥互動娛樂代理的開放世界MMORPG手遊《龍族幻想》歡慶上市滿一週年，27日在台北WESTAR盛大舉辦「龍族幻想學園祭」玩家見面會，邀請超過300位玩家參與同樂，現場不僅結合遊戲特色打造大型日本祭典主題場景，規劃各式闖關趣味活動，並請來Tiny Minim微音樂團、小手隊長輪番演唱，以及人氣角色Coser互動、PVP玩家對抗賽等一連串精彩的舞台節目，活動會上還有龍族幻想玩家情侶帶來感人的驚喜求婚，在全場的見證祝福下，為學園祭畫下完美句點。

充滿濃濃日式風格的會場，設置了多項祭典上常見的小遊戲，像是打彈珠、撈撈球、射擊遊戲，以及繪馬牆供玩家留言，參加闖關就有機會獲得《龍族幻想》人物抱枕、杯墊、造型悠遊卡、行動電源和遊戲虛寶等豐富好禮！現場還有五位人氣角色「繪梨衣」、「路明非」、「諾諾」、「愷撒」、「楚子航」Coser與玩家打卡互動、拍照留念！

「繪梨衣」在會場入口迎接玩家

「路明非」、「繪梨衣」、「諾諾」、「愷撒」、「楚子航」現身學園祭

射擊遊戲「獵鷹達人」

撈撈球「龍族垂釣者」

彈珠台「東京跳躍者」

現場攤位滿滿排隊人潮

玩家二創作品展示

繪馬牆留言

幻想食堂美味餐點

《龍族幻想》精美遊戲週邊

Coser與玩家拍照留念

活動開場以磅礡的太鼓表演為「龍族幻想學園祭」揭開序幕，還有身著浴衣的舞者們，伴隨著和風曲調重現遊戲內經典舞蹈，讓玩家彷彿置身於龍族世界中，而知名的ACG樂團Tiny Minim微音樂團主唱Chia則是帶來遊戲主題曲「龍之族子」，當前奏響起時，熱血的旋律立刻勾起玩家的滿滿回憶，引發全場玩家大合唱！

「極鼓擊」精彩太鼓表演

舞者們完美重現遊戲經典舞蹈

Tiny Minim微音樂團主唱帶來遊戲主題曲「龍之族子」

龍族學長姐、研發團隊獻上滿滿祝福

慶祝《龍族幻想》上市滿一週年，龍族資深學長姐曹佑寧、鬼鬼 吳映潔、夏語心、涂善存及祖龍娛樂研發團隊，雖因疫情無法到場同歡，但也紛紛藉由影片獻上祝福。官方特別以遊戲主角「繪梨衣」、「路明非」兩人為形象訂製了專屬的生日蛋糕，期許《龍族幻想》與玩家一起往下一個週年邁進！

《龍族幻想》週年祝福影片

遊戲大家長始祖鳥互動娛樂CEO錢幽蘭感謝玩家一年來的支持喜愛，始祖鳥團隊一直秉持著為玩家提供精品遊戲的理念，與原廠持續帶來新的內容，陪伴玩家一起成長，讓《龍族幻想》成為乘載著大家美好故事與回憶的特別存在，接下來我們也預計要開放全新的神祕職業、全新身份以及第二季巔峰對決，

讓玩家體驗到更豐富的遊戲樂趣，希望這次學園祭活動大家玩得開心！

始祖鳥CEO錢幽蘭感謝玩家支持

《龍族幻想》一週年生日快樂

小手隊長熱力演唱 龍族佳偶誕生

下半場登場的是駐唱歌手小手隊長帶來多首膾炙人口的歌曲，其中演唱到紅髮艾德的「Perfect」時，因《龍族幻想》相識相戀的玩家情侶，女玩家「玫紅」藉此機會向男友「冰心冷玥」驚喜求婚，現場播出兩人的愛情故事影片，彼此在遊戲中相遇、心動、熟識，男友更在現實世界中陪伴她走出親人離世的傷痛，持續三個月從新竹到台北共度這段低潮，讓女生決定在學園祭玩家好友的見證下，許下終生的承諾，男友回答我願意的時候，全場氣氛瞬間爆棚！

小手隊長帶來多首膾炙人口的歌曲

龍族佳偶現場愛的求婚！

接著實訓競技場PVP總決賽以獵鷹、雙生、村雨、執行者進行分組競技，8位玩家從攤位守關一路晉級，站上舞台一較高下，爭奪各職業冠軍寶座及優勝獎勵，由於玩家反應熱烈，官方也特別從4位冠軍中選出代表與楚子航Coser展開精彩的加碼PK賽！最後壓軸登場的學園祭大抽獎，依序抽出幸運兒帶回iPhone 11、AirPods Pro、頂級豪華坐駕等超級好禮，讓所有參與活動的玩家大呼過癮、滿載而歸！

四職業冠軍玩家合影

獵鷹冠軍與楚子航展開加碼PK賽

(科技)