中國醫藥大學「紫薔薇親善大使」今年第6度獲選擔任國慶典禮的禮賓接待，校長洪明奇（前排中）率學生亮相。（陳淑芬攝）

雙十國慶典禮將至，中國醫藥大學「紫薔薇親善大使」今年第6度獲選擔任國慶典禮的禮賓接待，校方28日舉辦國慶展演發佈會，校長洪明奇率25名禮賓接待男女學生亮相，還展示「BLS基本救命術」的訓練成果，個個儀態優雅端莊，展現蓬勃朝氣。

25名禮賓接待學生優雅走秀亮相，女團員穿著紅色立領西服端莊典雅、男團員穿著直紋西裝搭配金色領帶。洪明奇表示，中國醫藥大學「紫薔薇親善大使」自104年獲選國慶禮賓接待代表學校以來，至今已邁入第6年，國慶典禮貴賓接待服務從7人到今年的25人，展現年輕世代學子智慧和專業的好形象，全校師生與有榮焉。

負責訓練的老師侯尹宜表示，國慶大典禮賓學生除外語能力、儀態和應對能力等基本要求，並針對慶典專業接待服務及「BLS基本救命術」嚴格訓練，今年將前進「中央服務區」服務。「紫薔薇親善大使」團長黃怡潔則指出，團員專業訓練課程包括國際禮儀、英語會話、美姿美儀及原住民族語言等，考核通過後才能參與協助校內外慶典活動服務。

擔任今年禮賓大使的放射系3年級林秉謙表示，這次是第3度參與國慶禮賓服務，能服務「重量級人物」，非常興奮。

今年第4度參與的5年級學生吳文韾，擁有中國藥學暨中藥資源系、營養系雙學位，她說，曾遇過貴賓心臟不適的驚險經驗，協助緊急送到救護區，目前禮賓訓練加入心肺復甦術等技巧訓練，希望發揮更多貢獻。

(中時 )