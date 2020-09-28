伴隨重大外資項目相繼落地以及外商投資法實施，背後反映的是大陸近年優化外資營商環境，從2017至2020年連4年修訂外商投資准入負面清單，清單條目由93項減至33項、減幅超過64.5％。近日世界銀行《營商環境報告》中排名，也從2018年第78位躍升至2020年第31位，並連續2年成為全球營商環境改善最快的前10個經濟體行列。

大陸商務部外國投資管理司司長宗長青也強調，無論外部環境如何復雜多變，大陸都會堅持提升營商環境的市場化、法治化、國際化水平，讓外商願意來、留得住、能發展。

據人民網報導，回顧大陸2019年推出的外商投資法及其實施條例，在法律法規層面正式確立准入前國民待遇加負面清單管理制度。另從2017至2020年，大陸也連續4年修訂外商投資准入負面清單，清單條目由93項減至33項，都凸顯對外資的放寬力道。

而因此實際看到不少外資投資大項目。去年三星西安150億美元閃存晶片二期項目完成廠房建設，巴斯夫湛江100億美元石化項目正式啟動；特斯拉上海70億美元超級工廠項目也是當年度開工、隨即投產與交付。

(旺報 )