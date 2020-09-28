嘉義縣水域遊憩協會鼓勵全民參與水域活動，培養親海、愛海、知海的海洋素養，配合布袋鎮高跟鞋教堂的中秋節活動，於10月1日下午3點在高跟鞋教堂東側入口旁南堤，舉辦免費獨木舟體驗。嘉義縣水域遊憩協會前理事長黃政傑表示，除了布袋小確幸沙灘及南堤目前有獨木舟據點，未來也會在大林鎮頂員林埤塘設置。

黃政傑說，現場有專業教練，教導遊客完整的水域遊憩安全知識，希望大家玩得開心、安全，同時了解愛護環境重要，另，教練還會講解布袋潟湖生態，包括紅樹林、招潮蟹、和尚蟹及當地養蚵生態，這次共4個梯次、各梯報名上限20人，除線上報名外，每梯都有保留8個名額，供現場遊客報名。

除體驗獨木舟外，鄰近高跟鞋教堂的喵星人愛情故事彩繪牆、海風長堤、布袋觀光魚市場、布袋鹽山、嘉應廟、布袋五四三等，都是來布袋必逛的景點，留宿朋友晚上可到高跟鞋教堂欣賞燈光秀、聽音樂會，或到海風長堤，吹著徐徐微風，欣賞布新橋夜晚之美。

黃政傑指出，高跟鞋教堂東側入口旁南堤屬風浪較小的水域，適合從未划過獨木舟的初學者練習，之前跟雲嘉南濱海國家風景區管理處一起辦過2次大型的獨木舟體驗，前來的遊客8成都是親子家庭，而非雲嘉南遊客則占4成，顯示其深具觀光發展潛力，目前協會規畫在頂員林埤塘設置據點，鼓勵民眾多參與水域活動。

(中時 )