台南市議長郭信良要求相關局處，現場蒐證依法嚴懲違法廠商。（周書聖攝）

工地現場可見大型機具進駐，持續施作工程。（周書聖攝）

中興電工於台南市七股區的工地，3月因尚未完成地目邊更提前開工，遭到台南市政府地政局開罰，並勒令停工，但中興電工無視法令，違規施作，工地現場塵土飛揚。台南市議長郭信良今日與副市長趙卿惠等相關局處至現場會勘，要求相關單位開罰。

市府地政局自5月開始數度前往工地會勘，陸續開出102萬元罰單。因目前工地地目尚為農業用地，大型機具、物料就已經進駐打樁，工地周圍未設置綠籬、洗車台等設施，現場塵土飛揚，引起地方強烈反彈，趙卿惠表示廠商明顯違法，要求相關單位依法開罰。

環保局指出，抑制揚塵的相關設施都沒有施作，已經明顯違法，可依《空汙法》開罰10萬到2000萬元；現場可見施工現場堆積廢土及廢棄物，若有就地掩埋狀況，將會進行蒐證，並依《廢清法》移送法辦。

中興電工向台糖承租不適耕作地，建置太陽能光電發電設施，工地原為林務局平地造林計畫區，中興電工私自動工，整片雜木林都已經被移除。對此農業局指出，平地造林計畫為20年，造林期限未到便將整片樹木剷除，農業局將行文給林務局，確認其後續處罰內容。

郭信良表示，市府應暫緩地目邊更申請，先等廠商將土地回復原狀後，再予以核發。環保局應勤加會勘，若連續三天違法，將其處以最高罰款兩千萬元。

工地人員見到大批人馬進入會勘，態度蠻橫直問郭信良你是哪位，市議員陳昆和見狀一肚子火，當場怒嗆工程人員「你現在是要進來施工嗎？這裡都是市府的官員，你態度這麼囂張，去旁邊站著。」郭信良說，台南市不歡迎這種鴨霸廠商。

中興電工承包天篷、天衝、天晴三間能源公司，8月才由經濟部能源局核准籌設許可，但卻於五個月前就提早進場施作，地政局5月至9月已開出九張罰單共102萬，另外兩張罰單正在簽核，總計約114萬。

皇嘉營造工地負責人祝安宏表示，之前被市府停工後就未再進行施作，地號七股段777號、782號的地目變更，已經於8月27日申請通過，為特定目的事業用地，申請通過後才持續打樁工程，其他地號的地目變更也都已經送件。

另外，針對揚塵問題，祝安宏說，之前洗車台等設施已經做到一半，後來被市府停工，才沒有繼續施作。

(中時 )