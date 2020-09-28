大陸地產巨頭恒大集團傳出財務危機，國內許多亞洲高收債、新興市場債券、高收債基金都有布局該檔產業龍頭的債券，投信也全神備戰、急發客戶信滅火。投信業者分析，恒大是個「大到不能倒的公司」加上財務危機是假消息，恒大已在9月24日針對假消息提告，目前評估違約機率小，就算真的踩雷，各基金持債比重也不高，風險可控，投資人不必過於憂心。

事件來由主要起於2020年9月24日，網路謠傳幾張照片，有關恒大向廣東省政府發出「恒大集團關於懇請支持重大資產重組項目的情況報告」，希望廣東政府支持重大資產重組(即前述的上市條件)，並揚言若重組未能完成，恐引發一系列系統性風險。

不過，恒大集團已在2020年9月24日晚間七點左右於官網發出聲明稿，表示該文件並非公司的正式文件，已正式向公安機關報案，表示其相關文件和截圖均屬憑空捏造、純屬誹謗，堅決採法律途徑以維護公司權益。

投信業者分析，恒大高負債不是新聞，但該公司早已開始降槓桿計畫，預計每年減少1,500億人民幣負債，期望在2021年底，負債比可由2020年上半年的80﹪降至70﹪，近期已透過售股、提早贖回債券等方式著手降低負債比率，顯示該公司的流動性沒問題。

此外，恒大地產上半年營收較2019年同期成長17﹪，進入「金九銀十」房產銷售旺季，恒大地產銷售額有機會進一步成長，因此，恒大債券價格雖受負面消息衝擊，但短期內不會發生債務違約，投信業者多表示將持續持有相關標的，並將密切觀察其信用風險與產業風險。

投信業者強調，此次恒大債券跌幅最大的是「人民幣」計價的境內債券，若基金持有的是美元或港幣計價的中國境外債券影響不大。

從風險控管的角度來看，投信業者強調，正常的基金投資團隊在建構投資組合的時候，均會分散發債機構、單一持債、產業與國家的集中度風險，因此每檔基金的投資組合至少持有數十檔標的，除了單一債券持有比重不高對整體投資組合的影響有限之外，預計恒大事件也不會對其他國家或產業的發債機構有滾雪球的連鎖反應。

(工商 )