展現落實產業安全自主管理之決心與意志，台灣區石油化學工業同業公會28日舉辦「石化產業溝通平台啟動宣示－落實產業安全自主管理，擘劃產業永續經營藍圖」活動，由經濟部林次長、經濟部工業局楊副局長與勞動部職業安全衛生署鄒署長親自蒞臨，共同見證並勉勵石化產業共同朝永續經營之願景邁進。

石化公會表示，石化產業溝通平台啟動宣示活動由台灣區石油化學工業同業公會所屬44家會員廠商包括台灣中油、台塑集團、長春集團、台聚集團、奇美、李長榮等關鍵指標企業的高階管理代表皆透過這次宣示儀式與承諾書的簽署，表達石化產業高階管理者對工安的支持與落實的決心，共同追求「製程安全事件發生率」低於0.1的目標，開啟自主安全管理新里程碑。

石化產業是民生及戰略物資的產業，從平日民生日用品、防疫期間有關口罩、防護衣、輸液袋、針筒、消毒水等用品的需求以及台積電到美國設廠，也要求石化廠商一同前往佈局，是台灣科技業全球搶單的重要支援關鍵。

有鑑社會大眾對石化產業在工安與環保上的疑慮，台灣區石油化學工業同業公會發起推動「石化產業溝通平台」，由經濟部工業局輔導，希望能透過平台促成產業有效之交流，拉近產業與政府以及社會大眾之間的距離，尋求環境（E）、社會（S）與公司治理（G）之企業永續經營之道。

石化公會指出，大會也邀請李長榮化學工業公司營運長李啟志分享產業實務經驗「從“ESG + PSM + HSE”，到永續經營」，以及石化產業溝通平台技術小組召集人蔡明曉博士分享國際石化產業經驗「落實產業自主安全管理，邁向產業經營永續發展」，供產業自我精進與參考學習，進一步了解產業自主安全管理對永續經營之價值。

(工商 )