台電28日表示，增氣是政府能源政策重要目標，包括興達、台中與協和電廠的新增燃氣機組計畫，目前均持續積極辦理中，台電公司將緊盯進度，同時也會充分與地方溝通，努力達成政策目標。台電強調，「增氣」獲得各界普遍支持，台電會全力以赴，滿足民眾對於增氣的期望，也希望社會各界能全力支持，讓增氣減煤的目標能早日實現。

此外，台電指出，核三廠兩部機組預計113年至114年運轉執照將分別到期，依法規核電廠最遲應於執照有效期限屆滿前5年提出申請，核三廠1、2號機均已超過申請延役期限，因此將依照運轉時限準時除役，並依法規提交除役計畫。目前正進行核三除役環評。

台電表示，政府規劃能源轉型路徑為增氣、減煤、展綠、非核，在增氣方面，台電公司持續推動興達、協和及台中電廠增建燃氣機組計畫。其中興達電廠燃氣機組更新改建計畫去（108）年7月通過環評，台中電廠新增燃氣機組今（109）年1月通過環評，協和電廠更新改建計畫目前正處於環評階段。三項計畫均持續積極辦理中。

台電強調，針對各項計畫，台電公司將充分與地方溝通，以利計畫推動，如協和電廠更新改建計畫本月剛完成第二階段環境影響評估現勘及公聽會。後續各項計畫也會按照進度，全力執行，以期能達成政府能源轉型目標，讓燃氣發電占比依計畫達成預期比例。

(工商 )