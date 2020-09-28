美股領漲下，台股大漲229點，且外資匯入擴大買超，及出口商拋匯出籠，激勵新台幣升勢強勁，盤中最高來到29.068元，尾盤央行進場作價調節後升幅大為收斂，終場收在29.22元兌1美元，升值5.6分，台北外匯經紀公司成交量5.94億美元。

外匯交易員指出，台股連闖二關收復12,400點，外資匯入由賣轉為擴大買超台股100億元，新台幣也一舉升破29.2元及29.1元，尤其出口商趁上周一波新台幣回貶，月底加季底大量拋匯作帳需求全出籠，使得新台幣又快速向29元大關靠近。尾盤老大（央行）維持上周的作價幅度，收回逾半升幅後，又回到29.2元價位。

外匯交易員認為，本周中秋連假效應，僅短短三個交易日，除出口商預期站在賣方不變，在市場的中秋變盤說影響下，外資動向成為關鍵，若仍延續偏匯入，新台幣不排除假期前再挑戰升破29元大關。

(工商 )