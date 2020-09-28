本月韓國最受矚目IPO(首次公開募股)案當屬世界級天團防彈少年團母公司Big Hit娛樂，該公司今天宣布發行價定為13.5萬韓元(約3638.3台幣)，將成韓國3年來最大規模IPO。受此消息激勵，娛樂股全面翻紅且遠遠跑贏大盤，近年醜聞多發、連接有藝人離開的YG娛樂甚至漲幅達11.98%。

防彈少年團(BTS)今年韓語最新專輯在韓銷售就破430萬張，首張英語單曲〈Dynamite〉在美國告示牌攻上榜首後，在韓國也再上樓，自8月起已在Gaon數位音源榜4連霸。BTS自2015年底走紅至今，在Youtube擁有近20支點擊破億MV，每張舊專輯今年仍以每月3千至萬餘張不等銷量賣出，目前在Gaon數位榜百強上甚至有在榜超過3年半歌曲。

Big Hit透露上市計畫後已受關注，借助王牌BTS成績不斷突破，越接近IPO越遭投資人熱捧，預計釋出713萬股，募資9625.5億韓元(約259.4億台幣)，但光法人就已經超額認購達預計發行股數1117倍。

外媒分析，韓國因應疫情祭出的寬鬆貨幣環境，導致市場銀彈充足，散戶對新股需求居高不下，BTS龐大的粉絲群也可能想認購偶像所屬公司的股票。

受Big Hit吸金熱潮激勵，在大盤只漲約1.29%下，韓國娛樂3大社SM、JYP、YG翻紅幅度遠勝。擁有Super Junior、少女時代、EXO、Red Velvet等熱門團體SM漲6.69%；台灣美少女周子瑜所屬TWICE的經紀公司JYP漲9.94%；去年有前社長梁錫鉉與多名藝人捲入性招待醜聞、旗下走到實際仍在活動只剩女團Blackpink的YG甚至締造雙位數漲幅。

(中時新聞網)