這把KRISS vector衝鋒槍是軍規版，可以連發相當罕見，每分鐘可擊1200發，威力相當驚人。（基隆市警局提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆一名李姓男子是天道盟太陽會要角，因涉嫌操控旗下成員群聚鬥毆，遭警方拘提，逮捕共犯總計10人，更在余姓小弟住家查獲5把槍枝、174顆子彈，其中一把是罕見的KRISS vector衝鋒槍，每分鐘可擊發1200發子彈，威力相當驚人，遭警方依槍砲彈藥刀械管制條例送辦。

基隆市警察局近日配合內政部警政署強力查緝，在基隆市、台北市、新北市搜索22處，逮捕14名犯嫌、3人收押；其中李男時常帶領多名小弟在市區糾眾嚴重影響社會治安，刑事警察大隊偵三隊接獲線報，申請數十張拘票分頭逮人，在小弟余男住處查獲美制衝鋒槍1枝、長槍1枝、手槍3枝、子彈174顆。

據了解，過程中，余男不願開門，員警不斷在外勸說，得知房內還有其老婆和剛滿月的小孩，因此，告訴余男只要把違法物品交出，不會有任何衝突，余男才將房門打開，前往衣櫃把槍枝交出，遭警方依妨害自由、傷害、槍砲彈藥刀械管制條例送辦，而余男稱槍枝是國外友人所有，詳細來源仍待調查釐清。

其中KRISS vector衝鋒槍分成軍規版及民間版，遭查緝的衝鋒槍是軍規版，可以連發相當罕見，每分鐘可擊1200發，威力相當驚人，基隆市警局長林炎田表示，警方絕不容許幫派藉各類犯罪危害社會治安，暴力犯罪、街頭聚眾鬥毆等，必定依法究辦。

(中時 )