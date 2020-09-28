大陸「十一國慶」將至，屆時央視將盛大舉辦國慶晚會，昨官方海報曝光，卡司跟節目內容也一一揭開，赫見女星歐陽娜娜、張韶涵將登台，跟其他藝人大合唱〈我的祖國〉、〈守護〉等歌曲，引發熱議，台灣網友對此多是反彈憤怒，廣告小妹反到換個方式分析背後原因，直言：「她們果斷做出抉擇，也算聰慧」。

大陸十一國慶將至，官媒央視公布了慶祝晚會的宣傳海報，除了當紅大陸明星參與外，還有出身台灣的歐陽娜娜以及張韶涵，身為上海姑娘的廣告小妹(凡槿)今在臉書發文評論，直呼首先官方海報就讓她嘖嘖稱奇了：「這配色和排版，跟我小時候的國慶海報一樣欸！三十年都沒長進也是蠻厲害的」。

而至於歐陽娜娜跟張韶涵受陸官方邀約參加，廣告小妹也認同陸委會祭出警告的說法：「黨邀請她們的加入目的是為宣傳『一國兩制台灣方案』，對台進行施壓」，認為這解讀是對的，「國慶節不進行統戰何時進行呢？」，如果她是陸委會，也會覺得兩人參加不妥，「但能拿她們怎麼辦？威脅剪掉健保卡(！)」。

廣告小妹也分析張韶涵跟歐陽娜娜答應參加陸國慶晚會的原因，表示張韶涵在台灣演藝圈曾遭逢低潮，這幾年才在對岸搖身一變成了富婆，至於歐陽娜娜，她則直言：「更是不可能回台灣發展了，全家人黑得發亮」，因此兩人做出這樣的選擇引來台灣網友大罵，但廣告小妹覺得也不是不合理，「一邊是三小國家尊嚴，一邊是香噴噴人民幣。她們果斷做出抉擇，也算聰慧」。

(中時新聞網)