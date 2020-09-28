職場菜鳥白目行為層出不窮，到底犯哪一種錯誤最難以補救？尤其是出社會多年的老鳥，千萬別再犯，因為這些可怕的行為，通常是害你無法升遷的最大原因，甚至難以翻身，讓主管氣到想把你開除！

常被罵「出社會還長不大」嗎？《518職場人蔘》報導，若不想成為同事口中的「豬隊友」，除了培養專業能力以外，下列5種職場錯誤千萬別犯。

1、遇到問題就想逃避

很多人覺得多做多錯，因此一遇到問題就想逃避，若無法拉下臉來尋求協助，恐怕會引起更嚴重的後果，甚至錯失許多升遷的好機會。

2、不具備被罵的勇氣

工作上的溝通多半是為了讓工作更好，而不是為了要起衝突，因此務必培養自己有「被罵的勇氣」，千萬別把別人的批評一直放在心上。

3、喜歡感情用事

步入職場後應該學會「把悲傷留給自己」，因為情緒會傳染，若無法管理好個人情緒、克制負能量，進而影響到團隊，大家也會很害怕跟你相處。

4、無法做任何決定

在職場上有「選擇障礙」的人，通常都是因為害怕承擔後果，不過這種缺乏自信以及個人意識的行為，如同「媽寶」一般更容易引起同事反感。

5、透露太多個人隱私

懂得「包裝」自己的人在職場上才能擁好人緣，太「做自己」，想到什麼就說什，甚至透露太多自己的私生活，反而容易讓人有機可乘，在背地裡捅你一刀，因此學會如何保護自己，在職場上也很重要。

(中時新聞網)