市議員張瀞分關心市長盧秀燕對於中央開放含瘦肉精美豬美牛進口態度。（陳世宗攝）

台中市議會28日進行第3屆第4次定期會，市議員張瀞分關心市長盧秀燕對於中央開放含瘦肉精美豬美牛進口態度。盧市長表示，從政20多年來，她始終站在人民這邊，即使身為執政黨，2012年對於進口美牛，她反對、不支持，也拒絕出席與投票，以民眾健康風險為首要考量，她的態度始終如一。

盧秀燕說，身為政治人物，態度始終如一最重要。根據2012年5月報導，當時處理美牛進口議題，國民黨有14位立委缺席，其中包括時任立委的盧市長、張嘉郡、李慶華、林滄敏、翁重鈞、楊麗環、鄭汝芬等7人，都是連續兩周未參與表決。此外，立法院委員動態也曾提到，盧秀燕支持反美牛公投，是第一個簽署的立委。

盧秀燕強調，當時她簽署支持反美牛公投，呼籲不能因台美貿易利益，讓民眾健康陪葬，2012年講這些話，今日還是講這些話，目前雖已不是立法委員，但也呼籲所有立委同僚，不論是那個政黨，別忘了人民選立委的目的就是要維護人民權益，她的態度與當年一致。

(中時 )