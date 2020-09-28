全球數位監控解決方案領導廠商晶睿通訊（3454）今年初宣佈聯手全球人工智慧及臉部辨識技術領導品牌訊連科技（5203），全新升級智慧臉部辨識安防解決方案，雙強決定10月15日再度聯手舉辦「智慧安防 x 臉部辨識─AI智慧物聯新視界」線上研討會，藉以協助台灣客戶更深入了解AI臉部辨識安控解決方案相關應用。

晶睿通訊今年初和訊連啟動策略聯盟，在自家自行研發的影像管理軟體VAST 2導入訊連科技 AI 臉部辨識加值軟體 FaceMeR Security，讓使用者可以輕鬆設定與管理臉辨資料，並應用於各式各樣的安防場景中，經過近三季的合作，雙方成功地將高品質MIT解決方案推展至世界，從商業大樓、工廠與服務業的非接觸性人員出口管控到校園安全監控均有此AI臉部辨識解決方案導入的實例。

晶睿強調，透過整合，使用者能透過VAST 2快速進行攝影機設定，大幅簡化過去繁雜的安裝流程。除此之外，名單管理功能（員工、VIP及黑名單）搭配精準的即時通知、快速比對VAST 2系統資料庫篩選出對應影像，也將為安全管理人員帶來全新的AI臉部辨識安防體驗。

經過近三季、累積足夠案源後，晶睿通訊與訊連科技決定在10月15日共同舉辦「智慧安防 x 臉部辨識─AI智慧物聯新視界」線上研討會，協助台灣客戶更深入了解AI臉部辨識安控解決方案相關應用。

晶睿指出，臉部辨識應用已經成為近年智慧安防重點發展趨勢之一，晶睿通訊整合訊連科技的FaceMeR Security軟體於其影像管理軟體VAST 2，目的就是希望可以打造最先進頂尖的臉部辨識安防體驗。

(工商 )