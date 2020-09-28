龜山區工業區多，空水汙問題引民怨，但在地議員林俐玲斥環保局罔顧專業，硬把可回收再利用的電路板視為廢棄物，裁處廠商，直言就是因環保局便宜行事，把審查業務委外，但顧問公司專業不足，外行領導內行，建議師法南投委由專業的環工技師公會辦理，桃園市長鄭文燦允諾建立專業環工技師制度。

林俐玲表示，環保局去年4月稽查一間電鍍廠，硬把可回收再利用的電路板陰極板與銅粉，當成廢料及粉屑等廢棄物裁處，但全國業者都再利用，桃園市環保局卻硬要獨樹一格開第一槍，雖然事後查明免罰，但7月又舊事重演祭出一模一樣的裁處書，業者只能向上級單位環保署陳情。

林俐玲直言，中央打臉環保局，稱這些「廢料」過去沒有明確規範，要開研討會判定，就算真是廢棄物也要讓產業有調整時間，孰料環保局知悉後，科員竟自扮「柯南」，發文問工業局要挑毛病，7月稱是E類廢棄物、9月又改口說是C類廢棄物，引用法條全憑個人見解，就是不問上級單位環保署，宛如自走炮，斥是要輔導還是惡整桃園產業？

林俐玲說，環保局慣性把審查業務委外給顧問公司「外審」，但這些公司都低薪聘用剛入行的新人，薪資低、專業不足、流動率高，她更點名空保業務連年都是台灣曼寧公司承攬，環保局科員整天跟半調子的環工新鮮人打交道，無怪乎程度越來越差，建議師法建管處由建築師公會協助審查建照一樣，由環工技師公會來協助審查，讓專業的來。

鄭文燦下令，承辦員若過於堅持法令解釋，環保局內部應協調並檢討法規適用性，不應由承辦人員獨自決定，坦言委外審查機制判定標準若與環保局不一致易生問題，已指示建立專業環工技師制度。

環保局長呂理德也說，工業局是再利用的主管機關，稽查科員行文工業局也同時副知環保署。他指出，環保局目前的許可審查制度是委由顧問公司內的執業環工技師審查，將比照建管審查機制放寬投標廠商資格，讓國內技師公會也可參加投標，明年元旦可望由公會承接，提升審查品質。

(中時 )