教育界奧斯卡獎！台中市四育國中28日教師節傳好消息，其教師教學團隊參加由教育部舉辦，教育界奧斯卡獎－全國教學卓越團隊獎競賽，從縣市初賽、全國決賽至入圍，脫穎而出、奪下銀質獎，全校師生相當開心，直呼是「最好的教師節禮物」。

四育國中指出，教師教學團隊「四方齊力、育向國際」，以《醇漫赤司漂天涯》四大課程主軸方案，參加由教育部舉辦，教育界奧斯卡獎－全國教學卓越團隊獎競賽，從縣市初賽、全國決賽至入圍，全國僅有9所國中在比賽中脫穎而出，而四育國中更勇奪109年度教育部全國教學卓越團隊銀質獎。

四育國中教務主任紀正良表示，創新的校訂課程，就像是為孩子裝上「夢想的翅膀」當教師團隊上台受獎時，就好像「中大獎」，如此興奮雀躍，希望孩子能感受老師們的用心。

紀正良說，四育國中以學生為學習主體的創新課程設計，利用實作與探索課程，點燃學生對艱澀科學的學習熱情，培養獨立思考和解決問題能力。並將知識與生活連結，從在地舊酒廠出發，了解家鄉臺中至關懷世界，養成學生成為全方位科學人，及守護環境的公民意識。

四育國中指出，校方以「學生本位」、「適性揚才」、「自我省思」及「國際視野」為教育信念，並跨領域及跨學科設計四套創新課程，讓四育學子從做中學，愛上學習，鼓勵學生在會考成績努力提升。

(中時 )