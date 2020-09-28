日本共同社27日引述消息，東京奧運申辦委員會在2013年申奧期間，向3間鐘錶廠商支付總計超過1000萬日圓（約台幣276.5萬元），消息人士證實，委員會可能在同年9月投票決定奧運主辦城市前，送禮給國際奧委會（IOC）委員。

報導指，東奧申辦委員會在競爭最激烈的2013年5月至8月期間，分別多次向精工鐘錶、和光、MIKIMOTO（御木本）3間企業，支付超過1000萬日圓。奧申委官員透露，委員會經常送出桌鐘或筆，單份禮物價值介於1萬至2萬日圓，並稱約100美元的禮物是合乎規定的。

理論上，國際奧委會禁止向奧運相關人士收受禮物，但也指出「根據地區習俗，僅允許價值較低的禮物」，但未規定具體金額。東京奧組委理事高橋治之表示，當時把價值1萬多日圓的數位相機、數萬日圓的精工鐘錶作為小禮物發送，此舉仍在國際奧委會的倫理規定範圍內。

(中時 )