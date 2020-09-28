新北市萬里國小今（28）日辦理「萬小就是愛老師」敬師活動。（萬里國小提供）

新北市萬里國小今（28）日辦理「萬小就是愛老師」敬師活動。（萬里國小提供）

新北市萬里國小今（28）日辦理「萬小就是愛老師」敬師活動。（萬里國小提供）

新北市萬里國小今（28）日辦理「萬小就是愛老師」敬師活動，在今天教師晨會安排網路紅人「慢式花藝主理人Mandy」帶領老師們製作超療癒花束，現場歡笑聲不斷，另延續去年由學生提案，邀請在地蛋糕甜點品牌「亞尼克」共同響應，贈送老師咖啡及蛋糕，加上輔導處辦理的「老師我愛你-真心話大聲說」塗鴉牆活動，學校老師直呼真是個開心又難忘的教師節。

今日活動規劃以「萬小就是愛老師」為設計主軸，由輔導處規劃「老師我愛你-真心話大聲說」塗鴉牆揭開序幕，學生訴說對老師平時辛勞的感謝，緊接教師晨會由網路紅人「慢式花藝主理人Mandy」帶領老師們製作超療癒花束，徹底洗滌老師們平時緊張繁重的工作壓力，最後由莊朝欽校長、家長會童美月會長及Mandy到各班逐一送上「亞尼克」咖啡及蛋糕，讓平日辛苦的老師充分感受到學校及家長對老師的感謝。

家長會童美月會長說：感謝學校每一位老師平時對孩子用心的付出，今年邀請網紅帶領老師製作療癒花束，配合在地知名蛋糕甜點品牌「亞尼克」共同響應，贈送老師咖啡及蛋糕，希望讓老師吃在嘴裡甜在心裡。

慢式花藝主理人Mandy說：「留心，為生活中帶來愉悅與溫度！」，今天的活動老師變成學生，從花材中能學到，留心，觀察花與葉，將之放置在最適合的位子，使之綻放，就如同教學。很開心在教師節這天，來到偏鄉萬里國小，讓這些循循善誘為台灣未來打下基礎的老師們，擁有愉快的一天。

輔導主任陳雨虹表示，希望給辛苦的第一線教師們一個難忘的教師節，讓老師就能舒壓放鬆，緩解疲憊！學生王至聖說：「看到老師幸福的表情，真的感到好開心」。

(中時 )