中芯遭美國制裁，晶圓代工喊漲聯電受惠？

中、美科技戰第三波，美國制裁對象繼中興通訊、華為之後，輪到了中芯國際半導體，但台股之中，卻有人能因此受惠.....

1. 中芯禁令正式生效。

據金融時報（FT）和華爾街日報（WSJ）取得的信件顯示，美國商務部25日致函相關業者，出貨給中芯已構成「轉移軍事最終用途」的「不可接受的風險」。供應商的特定敏感技術「在出口、再出口或國內轉賣之前，必須申請單項有效許可證」。

=> 若無法取得許可，半導體材料、設備及軟體供應商將無法出貨給中芯。

2. 目前下單給中芯的IC設計公司將移轉訂單到其他晶圓代工，以降低風險。

=> 中芯的製程最高階為14nm，但目前能順利量產的是28nm，其他皆為中低階製程，最大客戶是華為佔2成左右、高通佔15%左右、博通佔5-8%、兆易創新佔5% 。

中芯國際一年營收約33億美元，若美商客戶全數轉單約11億美元，絕對金額或許不大，但卻可能是撬動晶圓代工成熟製程全面漲價的重要因子。

華為主要產品為電源管理IC、安防、電視相關及低階手機IC；高通主要產品為電源管理IC及低階手機IC；博通主要產品為電源管理IC及射頻IC、兆易創新主要產品為NOR FLASH。

目前全球晶圓代工的中階製程原本就吃緊，若中芯的訂單再外移，將很容易促成其他晶圓代工挑選高毛利客戶，進而開始漲價，最受惠的應是聯電。 因台積電主要重心放在高階製程，成熟製程的貢獻較不顯著，世界先進的產能則是早已滿載，受惠程度也不大，聯電相對產能較多，又跟中芯的製程水準較接近(略領先中芯)，接收中芯的客戶是最有機會的，最重要的，聯電過去就是敢漲價的晶圓代工廠，天時地利人和，聯電應能掌握到此波的時機財。

旺宏及華邦電是否能受惠？還是要以Nor Flash報價是否上漲為準，畢竟兆易創新市佔率不高。

相對地，使用成熟製程的IC設計公司，如驅動IC、電源管理IC、影像IC、消費性IC等，若無法取得足夠晶圓代工產能，又無法將漲價轉嫁到下游客戶時，可能成為間接受害者，獲利將會受到壓抑。

3. 世界先進成功轉型，聯電則是在景氣由谷底翻身時，比較能掌握時機財。

世界先進早在2012年之前就確立了發展方向，以驅動IC及電源管理IC為主要產品，雖然二者皆屬於成熟製程，但卻最符合世界先進的製程能力，專心做一件事，把事情做到專精，就能穩健獲利，巿場也對此發展給予正面看待，世界先進的PB比由2012年的1倍，大幅翻揚到現在5倍以上，成功轉型，但股價漲到這個高檔區，評價已很難再往上調，這是最大的制約，相反地，聯電目前PB比僅1.4倍，似乎更有機會，若能回到2000~2004年的PB比區間下緣，就很有上漲空間了。

聯電幾年前就宣布不再追求高階製程，因為財力及技術上都追不上台積電，不如好好精進現有製程，降低製造成本，並增加客群，等了幾年，現在機會終於來了。在電子各式新產品如TWS、安防、電視、車用、5G、IOT等應用面擴大，加上今年遠距需求PC巿況不錯，成熟製程的IC需求出現大成長，日前已傳出聯電將調漲部份晶圓代工價格，若中芯的客戶轉單，巿場上的成熟製程漲價將成必然。

若我們看聯電的營業利率金額(本業)，會發現一個有趣的現象，2000年網路泡沫，2008年金融海嘯，2019/2020年中美貿易戰及Covid-19，三次的經濟衰退，經濟由谷底轉入復甦期時，聯電的營業利益皆能大幅成長，推測起來，可能是因為終端需求重新拉貨，造成晶圓代工產能吃緊，聯電又敢漲價，營業利益就突飛猛進，但等到經濟承平穩定下來後，巿場產能增加，聯電的超額利潤又會下滑，而現在正是聯電賺取時機財，又一次的大好機會!

4. 聯電的關鍵價

7月份聯電才開始上漲第一波，反應晶圓代工產能吃緊，然後進入中期整理，回檔的過程量縮，且沒有跌破大量的支撐區，經過一個小底部形態後，似有止穩的現象，上週在大盤回檔的過程中，回測小頸線支撐有效，若未來能站上新高，則可用1X漲幅來估計上檔空間。既然制裁中芯的利多已出現，支撐就不能再跌破，否則利多就失效，所以停損點可以設在近一點的24元左右。

目前巿場分析師給聯電的目標價大約在25-40元間，最近的看法，目標價的中位數在30元，評等多為買進或優於大盤，看法是偏向正面，近期籌碼面的確也不偏空，相較三大法人近期在台股的大賣超，聯電顯的相對安定。

圖文/船長授權提供

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接著我們看一下其他重點

1. 費半指數漲多回檔，要等站回頸線轉強訊號，才可轉積極；Apple小頭部的頸線尚未站上，科技股的整理還沒有結束，可關注10/13新機發表前後，是否能出現反彈契機。美大選未定，政策風險仍在，大漲不易，需先尋求止穩或築底。

2. 台、韓股巿及匯巿同步同向，匯巿皆是升勢中的回檔，但還沒結束升勢，因此股巿也先視為漲勢中的回檔，只是還沒止穩。

3. 尖點(8021)上週在大盤修正中，也跌破支撐停損點，但依公司看法: 在5G、車用及手機需求的支撐下，9月優於8月，Q4優於Q3，明年優於今年。若股價止穩重新站回頸線之上，則是破線翻加碼訊號，週五留下影線，且正好來到6、7月大戶及法人加碼成本區的下緣，可以看看主力是否要照顧，若有出手，股價應能止穩。

4. 台股中股價形態轉差的個股不少，若融資暴增且法人調節，要小心進一步的下跌，船長統計了一些融資大增的個股，大家自己留意看看。

5. 一樣來看一下近5日巿場分析師看好的個股，離目標價2成以上的個股，另一張表是統計近5日三大法人買超的中小型股，在風雨飄搖之際，仍能獲得實質買盤的個股，都有機會成為大盤止跌時，領先反彈的標的。

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本文由PressPlay專欄作家船長授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時新聞網)