共軍近期動作頻繁，今（28）日一早又再度侵擾我國空域，因此近日在網路上有網友就好奇詢問，如果真的發生需要保衛家園的情況，那些沒有受過軍事訓練的替代役該做什麼？

由於近期共軍頻頻侵擾我國空域，讓軍人「保衛家園」等話題又再度引起討論，若是兩岸真的不幸開戰，依照法律規定，年齡低於36歲的男生都有被徵召的可能，對此，網友就在PTT上發文「如果真的打仗了替代役要幹嘛？」，他提到，替代役沒有軍事訓練，如果真的打仗了替代役要幹嘛？是要集結起來負責後勤？還是在家裡免於徵召？

底下網友紛紛回應，「內政部指派工作」、「內政部在管的，不是國防部管，替代役不用上戰場」。

有網友就詳細回文指出，答案是歸建原服役單位，維持政府運作，消防、警察、監獄各自回到崗位，社會役養老院的那種就到內政部等分配，至於上戰場當戰士是不可能，畢竟替代役多半真的有身體殘缺，戰時軍士官看到自己部隊被塞這些人會影響軍心。

(中時新聞網)