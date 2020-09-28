一台重機26日行經台88線快速道路時，遭水產行小貨車惡意路肩逼車，導致騎士慘摔重傷。屏東警分局接獲報案後調閱監視器，確定小貨車犯下兩罪行「惡意逼車」、「違規行駛路肩」，並依違反道路交通管理處罰條例，兩項罪名最高合計可罰近3萬元。

屏東警分局表示，透過民眾所提供的行車紀錄器，可發現駕駛小貨車的蔡姓男男子延著快速道路外側車道行駛至重機後方，隨後往右側路肩超車行駛，並在超車後欲返回原側車道時，意外擦撞重機導致意外發生。

經判讀行車紀錄器後，屏東警方依道路交通管理處罰條例開出2張罰單，其中分別是「任意以迫近、突換車道或其他不當方式迫使他車讓道」，開處6000至2萬4000元以下罰款並吊扣車牌3個月；「行駛快速道路未依規定行駛路肩」，處3000至6000元以下罰鍰。

警方已通知蔡男傳喚到案，其危險駕駛已觸犯刑法第304條強制罪，最重可處3年以下有期徒刑；而行駛路肩逼車的行為恐違反刑法第185條妨害公眾往來安全罪，最重可處5年以下有期徒刑。

(中時新聞網)