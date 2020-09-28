秋冬流感季到來，加上新冠疫情尚未緩解，該如何超前部署、全面提升防護力？台灣家庭醫學醫學會理事長、台北榮民總醫院副院長黃信彰醫師表示，慢性病患者應特別提升防護力，據研究，成年慢性病患者因社區性肺炎住院的比例較一般人高出約三到九倍。

台灣感染症醫學會理事長、台灣大學醫學院兒童醫院院長黃立民醫師亦指出，流感、新冠病毒感染容易合併肺炎鏈球菌感染症，增加臨床治療困難度，在預防新冠疫情期間，應持續加強高風險族群的疫苗接種。

財團法人李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會執行長、台大醫院小兒部感染科主治醫師呂俊毅呼籲，慢性疾病患者（慢性腎病變、慢性心臟疾病、糖尿病、慢性肺病等）、先天或後天免疫功能不全者、65歲以上長者等高風險族群，應主動與醫師討論施打肺炎鏈球菌疫苗的必要性。

肺炎高居國人十大死因第三位，2019年與2018年相比，肺炎每十萬人口的死亡率增加6.9％，百分比增加幅度居冠。隨秋冬流感季的到來，民眾應特別注意流感併發重症的狀況。黃信彰醫師指出：「感染流感病毒後繼發的細菌性肺炎，是引起重症或死亡的主要原因，高風險族群應特別提升保護力，特別是成年的慢性病患者。臨床研究顯示，社區性肺炎引發的持續發炎症狀，可能減少患者長期存活率，且成年慢性病患者因社區性肺炎住院的比例較一般人高出約三到九倍，其中，糖尿病成年患者因社區性肺炎住院的可能性約高三倍、心臟衰竭成年患者約高五倍、慢性阻塞性肺病成年患者約高九倍。此外，也有臨床研究顯示，社區性肺炎嚴重程度及復發風險，可能降低患者長期存活率。」

黃信彰醫師指出，今年公費流感疫苗訂於10月5日開打，疾管署已準備600多萬劑；為避免國人因罹患流感導致嚴重併發症或死亡，衛福部逐年擴大公費流感疫苗實施對象，盼能提升疫苗接種率，近三年（民國105至108年）65歲以上流感疫苗接種率約落在44％至50％之間，50歲至64歲成人流感疫苗接種率則落在18％至20％之間。

然而，反觀肺炎鏈球菌疫苗，多數民眾對於自費接種肺炎鏈球菌疫苗的積極性低，保護力相對無法提升。黃信彰醫師提醒，接下來進入秋冬流感季，除了接種流感疫苗，慢性病患者等高風險族群應主動與醫師討論施打肺炎鏈球菌疫苗的必要性，主動提升保護力。

肺炎的致病微生物種類眾多，遇上流感和新興的呼吸道感染，更增添及時預防與診治的複雜性。黃立民醫師指出：「肺炎鏈球菌是導致流行性感冒併發細菌性肺炎主要病原菌之一，且根據最新臨床研究，高達9成以上病患在感染COVID-19後產生合併感染，肺炎鏈球菌是主要病原菌之一，且15-44歲以及45-64歲這兩大族群合併感染肺炎鏈球菌的發生率較高。換句話說，流感、新冠病毒感染可能合併肺炎鏈球菌感染症，增加臨床治療困難度。」

面對流感與新冠肺炎的雙重夾擊，該如何做好最佳保護？黃立民醫師強調，在等待新冠疫苗問世的同時，應維持疫情嚴格管控，及時接種疫苗，提升個人和社區的保護力，減低疫情期間醫療系統的負擔。世界衛生組織（WHO）公布的「COVID-19期間免疫指導方針」也建議，在預防COVID-19傳播的同時，應持續加強患有嚴重疾病的高風險族群的疫苗接種，避免因感染呼吸道疾病、肺炎或流感而住院治療，將醫療設備、藥物和醫護人員留給COVID-19患者。WHO更強調，接種肺炎鏈球菌疫苗可以預防原發性和繼發性細菌感染，減少不必要的抗菌藥物使用。

財團法人李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會執行長、台大醫院小兒部感染科主治醫師呂俊毅表示，中央流行疫情指揮中心帶領台灣防疫有成，為持續抗疫，政府與民眾勢必將展開超超前部署。呂俊毅醫師強調：「面對秋冬各種感染疾病的威脅，民眾應持續配合政府各項防疫措施，在接種流感疫苗的同時，慢性疾病患者（慢性腎病變、慢性心臟疾病、糖尿病、慢性肺臟病等）、先天或後天免疫功能不全者、65歲以上長者等高風險族群，應主動與醫師討論施打肺炎鏈球菌疫苗的必要性，自主提升保護力，減低醫療體系的負擔。」

(中時 )