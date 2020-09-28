銀行業資產部位龐大，而且持有各類金融商品眾多，為增加銀行業董監事及高階主管認識衍生性商品，強化風險控管意識，進一步運用期貨與選擇權為資產組合避險，以有效管理資產價格波動風險，期交所特委託台灣金融研訓院辦理「從公司治理角度談銀行衍生性商品實務培訓課程」，將於109年10月26日開課，歡迎對台灣期貨市場商品有興趣了解之銀行業董監事或高階主管向金融研訓院報名參加。

本次為期交所首度針對銀行業董監事或高階主管辦理公司治理相關課程，招生對象包含銀行業董事長、總經理、董事(含獨立)、監察人、公司治理主管及協理級以上高階主管，以及公司治理、法遵法務、風管、董事會秘書室等部門主管。本課程屬董監事暨公司治理主管持續進修課程，每班次可認列3小時電子研習證明，課程內容涵蓋分為二大主題，包含：(一)「銀行業衍生性商品市場發展暨交易實務」，由法商東方匯理銀行林子超執行董事主講；(二)「台灣衍生性商品(期貨及選擇權)介紹及風險管理」，由凱基銀行金融市場處陳禹伸經理主講。

為擴大法人參與台灣期貨市場，在期交所這些年持續努力下，法人推廣已有初步成效，109年1~8月台灣期貨市場銀行業法人交易量與108年同期相較成長33.36%，銀行業參與期貨市場仍具有廣大成長空間，期交所仍將持續強化相關教育宣傳，以奠定長期成長基石。

(時報資訊)