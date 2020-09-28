電梯大廠永大機電董事長許作名坐鎮大陸上海，親自督軍，大陸電梯接單、出貨及安裝業績持續回溫，9月合併營收可望超越去年同期11.7億元。2020年大陸電梯接單25,000台、至少損益兩平目標不變。2021年台灣及大陸兩地業務會比2002年成長。

永大拜大陸電梯事業回溫，8月合併營收回升至14.43億元，年成長23.31％；前八月合併營收94.09億元，比去年同期成長6.53％。永大表示，永大前八個月大陸電梯接單年成長近二成，是少數不受疫情影響，接單兩位數成長的公司。

永大總經理蔡尚育表示，永大第一季大陸事業受疫情影響而下滑，第二季起急起直追，大陸電梯事業6月轉虧為盈，7月起進入出貨高峰，每月出貨都在1,300台以上，8月出貨台數約1,500台。永大上海及天津兩地工廠產能稼動率回升至八成，永大西部電梯係由成都廠負責供貨，目前產能稼動率還未跟上天津及上海廠。永大看好受，逐漸恢復昔日水準。

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