台苯兼東森電視台董事長林文淵表示，他受三圓建設董事長王光祥所託，獲提名大同董事，會當選幾席董事，他不知道，但有信心拿下經營權。如果他當選上大同董事長，他會組很強的大同經營團隊，目前規劃從業界找專業經理人擔任大同總經理，打破重建，只會更好，一年內，可以看到不一樣的結果，會活化大同土地資產。
10多年前，曾任大同董事的林文淵表示，他曾受大同前董事長林蔚山、林郭文艷夫婦邀約擔任大同董事，曾建議時任董事長林蔚山，但未獲得回應，期滿後，未再續任，擔任董事期間，並未支領酬勞及車馬費。大同轉投資事業太多，沒有辦法獲利，無法自救或是獲利的企業將會作精簡。他擔任大同董事長之後，會重新檢視大同本業，但絕對不裁員。
以三圓建設董事長王光祥為首的市場派，提名王光祥及林文淵兩人競殿投資法人代表參選董事，今（28）日下午將首度連袂召開記者會，對外說明，林文淵強調，他從未打著蔡英文總統旗幟，也未幫忙漂白中資，他因公見過總統蔡英文三次，與民進黨秘書長洪耀福沒私交、沒聯絡及沒手機電話。
王光祥表示，他透過朋友向前立委黃國昌詢問，黃國昌最近太忙，婉拒而未再同意提名角逐大同獨董，對於近期外界傳聞王光祥旗下投資公司持有大同股份遭斷頭說法，他僅說，他挺得住，他申報大同持股11％多，加上盟友支持，這次大同股東臨時會，持股會超過一半。
林文淵指出，大同董事會成員應該比較多元化，獨董提名李勝琛具有法律專業，應該涵蓋電機、應用力學及財務等人才。王光祥將大同股臨會提名權交給他，王光祥是大股東，不會干預大同經營，交給林文淵組成的專業團隊。
王光祥表示，他對大同永續經營有五大承諾，一、接受全體股東及政府嚴格監督；二、擺脫家族式經營，廣納專家多元意見；三、守護大同資產，活化資產；四、推動產學合作，培育台灣優秀人才；五、整治經營亂象，擦亮大同招牌。他重申，成功不必在我。推舉林文淵擔任大同董事長，深信林文淵的團隊，能夠重新擦亮大同的招牌。
林文淵表示，大同有好的項目，不排除投資。大同家電及重電等本業要發揚光大，不會裁員，他曾透過2～3人，向大同董事長林郭文艷表達共治的意願，兩邊依持股比重，分配席次。過去他曾擔任大同董事，不支車馬費及薪酬，不過這項提案，迄今尚未獲大同董事長林郭文艷回應。
(工商 )
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