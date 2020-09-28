大同市場派代表王光祥今日首度與提名的董事候選人林文淵舉行聯合記者會。（趙雙傑攝）

台苯兼東森電視台董事長林文淵表示，他受三圓建設董事長王光祥所託，獲提名大同董事，會當選幾席董事，他不知道，但有信心拿下經營權。如果他當選上大同董事長，他會組很強的大同經營團隊，目前規劃從業界找專業經理人擔任大同總經理，打破重建，只會更好，一年內，可以看到不一樣的結果，會活化大同土地資產。

10多年前，曾任大同董事的林文淵表示，他曾受大同前董事長林蔚山、林郭文艷夫婦邀約擔任大同董事，曾建議時任董事長林蔚山，但未獲得回應，期滿後，未再續任，擔任董事期間，並未支領酬勞及車馬費。大同轉投資事業太多，沒有辦法獲利，無法自救或是獲利的企業將會作精簡。他擔任大同董事長之後，會重新檢視大同本業，但絕對不裁員。

以三圓建設董事長王光祥為首的市場派，提名王光祥及林文淵兩人競殿投資法人代表參選董事，今（28）日下午將首度連袂召開記者會，對外說明，林文淵強調，他從未打著蔡英文總統旗幟，也未幫忙漂白中資，他因公見過總統蔡英文三次，與民進黨秘書長洪耀福沒私交、沒聯絡及沒手機電話。

王光祥表示，他透過朋友向前立委黃國昌詢問，黃國昌最近太忙，婉拒而未再同意提名角逐大同獨董，對於近期外界傳聞王光祥旗下投資公司持有大同股份遭斷頭說法，他僅說，他挺得住，他申報大同持股11％多，加上盟友支持，這次大同股東臨時會，持股會超過一半。

林文淵指出，大同董事會成員應該比較多元化，獨董提名李勝琛具有法律專業，應該涵蓋電機、應用力學及財務等人才。王光祥將大同股臨會提名權交給他，王光祥是大股東，不會干預大同經營，交給林文淵組成的專業團隊。

王光祥表示，他對大同永續經營有五大承諾，一、接受全體股東及政府嚴格監督；二、擺脫家族式經營，廣納專家多元意見；三、守護大同資產，活化資產；四、推動產學合作，培育台灣優秀人才；五、整治經營亂象，擦亮大同招牌。他重申，成功不必在我。推舉林文淵擔任大同董事長，深信林文淵的團隊，能夠重新擦亮大同的招牌。

林文淵表示，大同有好的項目，不排除投資。大同家電及重電等本業要發揚光大，不會裁員，他曾透過2～3人，向大同董事長林郭文艷表達共治的意願，兩邊依持股比重，分配席次。過去他曾擔任大同董事，不支車馬費及薪酬，不過這項提案，迄今尚未獲大同董事長林郭文艷回應。

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