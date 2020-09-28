《美麗島電子報》最新民調顯示，有25.2%台灣民眾表示信任川普，有59.2%民眾則表示不信任。

美國近日頻頻派遣高官訪台，並通過一系列友台法案，台美關係有逐漸升溫的趨勢，而政府也稱現在的台美關係是最好的時刻，加上美國總統大選將近，吸引各方關注。《美麗島電子報》今公布一份台灣民眾對美國總統川普的信任度，結果顯示，有25.2%民表示信任；但有59.2%民眾表示不信任。

根據《美麗島電子報》28日公布的民調顯示，有25.2%民眾表示信任川普，有59.2%民眾則表示不信任。值得注意的是，與2018年時的民調相比，台灣民眾信任美國總統川普的比率增加3.9個百分點，不信任的比率增加5.2個百分點，變動幅度尚在抽樣誤差範圍內。

此外，根據交叉分析顯示，對川普的信任高於不信任民眾主要為民進黨和時代力量支持者，而泛藍和其他陣營支持者，甚至包括部分泛綠支持者，對川普的不信任度都超過5成。

這份民調的結果也在PTT上引起網友討論，網友們表示，「民調又不是全體人的意見，只是部分人而已」、「關心美國爸爸啊」、「台灣人信不信任，川普有在屌你嗎？笑死」、「我比較好奇川普這樣翻來覆去明顯利益至上的人為什麼信任？」

(中時新聞網)