開創出的台灣當代經典玉山油畫代表性作品「台灣之最-玉山」的油畫大師許宜家老師，目前正在台中豐原知名的樂樂義式廚房盛大展開「玉蘊山輝」玉山彩繪畫展，展出多幅動人玉山畫作。如果說「藝術創作有人奉為使命，有人引以寄情，有人當作糊口工作…。」試問許宜家老師，屬於那一種？直帥的他說「我都是！」

盡管疫情重創藝術圈，今已68歲的許宜家老師卻能迎來2020年他的第四場個人畫展。來自各方的展覽邀約不斷，這股擋不住的浪潮，只因為年近七十的他，靈感泉湧，加上底蘊十足，全然掌控繪畫技巧，四十多年雄厚的繪畫功力養成，現在是他藝術生命力最飽滿、最有爆發力的時候。

最美的玉山彩繪都在這，樂樂義廚展出油畫大師許宜家作品。(許宜家提供)

最美的玉山彩繪都在這，樂樂義廚展出油畫大師許宜家作品。(樂樂義式廚房提供)

藝術大師吳冠中曾經說過「藝術，時代一定會有真誠的挽留；和無情的淘汰」。許老師把藝術創作視為一輩子的工程，不停歇的畫筆，每天浸淫在美術創作領域中，就像是戒不掉的畫癮，無窮無盡地自在揮灑。至今，他的作品被收藏數量已達700幅(超過一萬號數)，這對台灣畫家來說，算是很驚人的數字。

許宜家老師經常雲遊山水，年輕時更有幾次攀登台灣百越的經驗(包括玉山)，他感受到高山壯闊的視野帶給人心靈的撞擊與感動。他鍾情山林的美，以大自然為依歸；他以人文關懷為出發點，用畫筆記錄了心和土地的感情，濃得化不開。有人說他的獨特畫風，是他處理畫面非常平穩，並無特意驚人之舉，他的用色筆觸，只求技巧純熟，美感宜人，讓賞畫、品畫傳達一種自然樸實與優雅，讓看畫的人沉迷在審美境界之中。

最美的玉山彩繪都在這，樂樂義廚展出油畫大師許宜家作品。(樂樂義式廚房提供)

這次油畫展以「玉山」為主題，總共有7幅，可看見許老師獨特形成的繪畫語言，彷彿玉山就是許老師筆下的模特兒。其中有兩幅一百號的玉山，更把玉山的山脈氣勢､雄強挺勁､氣韻生動，表達得淋漓盡致。細看他彩筆生花的山情表現，在肌理紋路以及光影明暗的處理，色調合宜，特別突顯出畫面的遠近縱深，讓畫作散發出不同的層次感。

許老師開創出的經典代表性作品「台灣之最-玉山」更是許多收藏家追捧的題材。高聳的玉山，美了數千萬年，是我們台灣人心目中的聖山，平地拔起，象徵著台灣人堅毅的性格，也訴說著這片土地上人民的溫暖､和善､包容…。玉山，代表著台灣的象徵和某種精神意義，因其蘊含的豐富信息引起共鳴，許老師用畫筆鮮明的情意表達，讓人著迷。德國作曲家舒曼說過「把光帶進人們心中的黑暗，這就是藝術家的職責」。做為一個台灣畫家，許宜家老師期盼自己能在有生之年畫上一百幅玉山，畫出玉山的萬種風情與姿態面貌。他要用生命作畫，創造經典，以這樣的宣示表達對玉山的無限情懷。

展覽期間，收藏家林繁男先生(林志玲的父親)也來到豐原太平洋百貨8樓看許老師的玉山展，看完展覽之後，這位有著天生藝術家DNA遺傳，造就台灣第一名模志玲姐姐的老爸，更是現場即興提筆為整個展覽空間快速素描，畫出牆上的幾張玉山畫作與美食空間的關係圖。他說豐原就是玉山底下豐富的平原，一個被上帝祝福的地方。他自己也非常喜歡玉山，多年前他在海外打拼時，甚至會從台灣帶著玉山的畫掛在他的辦公室，那是一種浮雲游子對故鄉情懷的想望，以及對家鄉土地的熱愛及無限的思念。

他更激動地說，他看齊柏林空拍「看見台灣」影片裡，原住民小朋友拿著國旗在玉山最高頂合唱「拍手歌」時，「不是你們女孩子眼眶泛淚而已，連我這樣的老男人都會熱淚盈眶､嚎啕大哭的」。一個真性情的表述，傳達多少台灣人對玉山濃烈的心情，台灣人何其有幸､有福氣可以親近玉山，得到玉山的庇護。他也讚佩許宜家老師能夠用畫筆抓住玉山那份令人感動的時刻。

經典，創造永恆。玉山，對我們台灣人而言，不只是崇高的護國神山､靠山，在我們心中更是有份量､有重量。透過許宜家老師的玉山系列，讓我們尋求心靈的慰藉，激起我們對土地的省思，感恩大地給我們的滋養。我們歌頌玉山的壯闊秀麗，也讚揚玉山無與倫比的美麗。

(中時新聞網)