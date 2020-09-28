宋慧喬已經40歲卻依然凍齡，勻稱身材更是令人羨慕，事實上，喬妹在年輕時，並沒有如此穠纖合度的身材，是慢慢開始運動後，才逐漸瘦下來，近期她更是搭上「豆腐減肥法」的風潮，以豆腐代替澱粉，果真讓身材變得更好！

在 Instagram 查看這則貼文 Hyekyo Song（@kyo1122）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 28 日 下午 8:14 張貼

最好實施「豆腐減肥法」的時間，就在生理期前後，由於豆腐除了低熱量，還能促進腸胃蠕動，排出體內多餘的水，因此在這段期間，可以用豆腐代替精緻澱粉的飯麵類，還可以消水腫，而這段期間大概要持續要生理期後7至10天後結束。

在 Instagram 查看這則貼文 Hyekyo Song（@kyo1122）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 13 日 下午 5:26 張貼

宋慧喬早餐和午餐都只吃八分飽，晚餐則以豆腐代替，持續下來，一個月竟然瘦了5公斤，日本健康專欄作家事了這個方式，也在一個月內瘦了20公斤。

在 Instagram 查看這則貼文 Hyekyo Song（@kyo1122）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 2 日 上午 6:49 張貼

然而這種極端的方式不是每個人都適用，如果有痛風的人食用，很可能會因此發作，容易脹氣的人也會出現腹痛的情形，且不是每種豆腐都適合減肥，要看營養成分中是否有大量鈣質才行。

在 Instagram 查看這則貼文 Hyekyo Song（@kyo1122）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 22 日 上午 1:35 張貼

(中時新聞網)