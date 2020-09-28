新北市評鑑優等的樹林文林公托6月爆發虐童案，陳姓、康姓、林姓3名教保員涉嫌掐脖、虐童，遭社會局解聘並向地檢署告發，其中一名林姓男童甚至遭3名教保員向後強壓頭部，放任多隻活烏龜在男童身上爬行，家屬另外提告；新北地檢署今偵結，認定社會局告發部分不起訴，林童家屬提告部分則依妨害自由罪將3教保員起訴。

起訴指出，陳姓、康姓、林姓為新北市樹林區文林公托可愛班托育員，今年5月8日上午11時許，因可愛班林姓男童未遵從托育人員指令，林女先將大烏龜放置在林童面前的桌上，將林童頭部向後強壓，眾人再起將多隻活烏龜，放置在林童腳邊、背部、手上及臉上，任由烏龜在男童身上爬行。

男童家屬得知後憤而提告，檢方認為3人故意對未滿18歲的林童犯罪，依強制罪嫌起訴，並請求依兒童及少年福利與權益保障法規定，建請加重其刑。

此外，3人也遭新北市社會局告發，不僅拉扯多位孩童的頸脖，將孩童懸空搖晃，更扯下幼童口罩拍打臉部，儘管孩子大哭仍置之不理，更將情緒不穩的孩童放倒地面，以粗魯方式扯下孩童圍兜，吆喝其他幼兒一起圍觀，以不當言語斥責孩童，全然無視該幼兒哭泣逕自離去。

不過這部分檢方認為，3人雖有上述行為，但「凌虐」通常是指有毆打、挨餓、或是不予治療傷口等行為，認定3名教保員尚未達凌虐程度，應由公托中心的主管機關，依其權責辦理。

(中時 )