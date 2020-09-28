香港交易及結算所有限公司（香港交易所）28日，推出新一批MSCI指數期貨合約，進一步拓寬香港國際金融中心的產品廣度和深度。

新一批在香港交易所衍生產品市場成功上市的MSCI指數期貨合約包括：MSCI台灣25／50（美元）指數期貨、MSCI台灣25／50淨總回報（美元）指數期貨、MSCI新加坡自由（新加坡元）指數期貨、MSCI日本（日元）指數期貨及MSCI日本淨總回報（日元）指數期貨等五檔。

港交所指出，先前已掛牌的MSCI指數期貨，於9月份的期貨合約季度和月度轉倉期期間，MSCI未平倉合約量顯著增加，反映市場對香港交易所MSCI衍生產品的需求不斷增加。

在過去兩周，MSCI台灣淨總回報（美元）指數期貨的未平倉合約，由9月11日的1,200萬美元，增加至9月25日的4.65億美元。

香港交易所推出新衍生產品合約的同時，亦向流通量提供者、自營交易商及大手買賣參與者推出優惠計劃，以建立流通量，首六個月的買賣，將獲豁免支付證券及期貨事務監察委員會徵收的證監會徵費。

(工商 )