高雄市長補選換人之後，高市府擁有的6席法人代表已經完成改派，並選出董瑞斌擔任董事長，並且排定11月11日召開股東臨時會，推選董瑞斌續任，而另一家純官股持有的高雄市輪船公司，也正式改派1席法人代表，由交通局長張淑娟取代黃文財，預定30日舉行董事會，推選新任董事長。

高雄交通局主任秘書黃榮輝28日指出，高雄市輪船公司有8席董事，都是官股代表，將有2席法人董事異動，目前已經改派其中1席，由交通局長張淑娟取代黃文財，另1席還在進行人選的專業評估。

黃榮輝表示，由於黃文財是現任董事長，因此，高雄市輪船公司9月30日召開董事會時，交通局長張淑娟將以法人董事身份，擔任臨時主席，選出新的董事長。

據指出，張淑娟出任高雄市輪船公司新的董事長一職，但因屬兼任，未來可能會再有變動。

高市府較早董事的，則是高雄銀行9月16日，一口氣改派6席法人董事，新任董事包括前第一金控董事長董瑞斌、高雄財政局長陳勇勝、高雄經發局長廖泰翔、經濟部中小企業處長何晉滄、義守大學公共政策與管理系主任劉鴻陞、以及高銀企業工會理事長黃俊傑等人，並召開臨時董事會，由3位常務董事推選董瑞斌，出任高銀董事長。

高銀表示，由於高銀股東常會在6月流會，因此，11月11日將依規定，召開股東臨時會，重新再選舉一次董事和獨立董事。

高市府的法人董事名單已經公告，跟9月16日的6席法人董事名單一致，據了解，董瑞斌將繼續擔任高銀董事長職務。

至於3席獨立董事，也由高市府提名，包括高雄市會計師公會理事長張益順、摩根亞太量化交易董事長張堯勇、以及公信聯合律師事務所主持律師連立堅。

高銀另有4席董事，則由民股最大股東晉和企業取得3席，這3位法人代表包括高銀現任董事仲信、前高雄工務局長吳明昌、以及前唐榮董事長趙健在，另一席則由高雄陳家三代、川圃投資董事長陳建圃取得。

(工商 )