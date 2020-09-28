兒童節兒童放假，勞動節勞工放假，軍人節軍人放假……為何教師節卻憑空不見？這必須溯自2001年，當年因應台灣公務機關及學校改為周休二日，包括教師節在內的7個國定假日「被消失」；但這幾年來為了勞工工時政策，7個國定假日像變魔術一樣時有時無，2016年更曾發生「勞工放教師節，但教師卻不能放」的弔詭情況。

2001年起，為了推動公教周休二日制，但又不影響整體經濟運作，元月2日、329青年節、928教師節、1025光復節、1031蔣介石誕辰、1112國父誕辰、1225行憲紀念日等7個國定假日，變成只紀念或慶祝而不放假；因此，過去20年來，上述節日都已經在青年學子的記憶中逝去。

2015年年底配合勞工周休二日制，立法院推動修法「單周40工時」並取消勞工的7個國定假日，卻遭到勞權團體抗議。蔡政府上台後旋即在2016年6月公告該修正案失效，7天國定假日「敗部復活」。問題是，由於公教人員不適用《勞基法》，因此公告之後第一個復活的國定假日教師節，竟然是「勞工可以休、教師不能休」的弔詭情況。

由於這項修法引起太大爭議，不到半年，2016年年底民進黨團又以立法院人數優勢，強勢通過「一例一休」、砍7天國定假日等，新制訂於2017年起施行。7天國定假日再度消失。

有教師直言，7個國定假日「被消失」，表面上看起來是因應周休二日、勞工工時制度，但根本的目的是「去國民黨化」：「要不然怎麼不是1997年就開始設立的228和平紀念日『只紀念不放假』？」為了「去國民黨化」，民進黨政府不惜讓校園內的勞工（職員）／非勞工（教師）對立，造成分化和歧視；但教師跟軍人、護士一樣都是職業，教師節也跟著其他明顯有黨國意識的國定假日「被消失」，實在是沒有道理。

(旺報 )